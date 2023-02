Nyíregyházától 25 km-re, az autópálya lehajtótól 8 km-re Baktalórántházán ipari és bármilyen más célra is alkalmas üzemcsarnok eladó, vagy hosszabb távra bérbe vehető.



Az ingatlan paraméterei: az ingatlanegyüttes 15000 nm-en fekszik, közvetlen aszfaltútról megközelíthető, a 41-es főúttól 300 méterre található. A 2004-ben szendvicspanelből épült gyártócsarnok 65x60 méteres, összesen 3900 nm. Simított, impregnált, kitűnő állapotban lévő padozattal rendelkezik. Az épület 400 ember foglalkoztatására megfelelő, öltöző és egyéb szociális helyiségekkel, irodákkal, tárgyalókkal, minden helyiség tökéletesen be van rendezve. A villamoshálózat jelenleg 3x180 amper teljesítményű, ami szükség esetén bármilyen teljesítményre növelhető. A csarnok kamionnal is körbejárható, körülötte egy körülbelül 6000 nm-es aszfaltozott, illetve részben betonozott parkoló és rakodótér terül el. Tartozik hozzá egy külön épületben 10x15 méteres, 150 nm-es alapterületen, 3 szinten található úgynevezett Oktatási Központ, melyben a dolgozók képzését végezték. Minőségi oktatásra alkalmas termekkel, szociális helyiségekkel, 6 vendégszobával, illetve egy kétállásos mélygarázzsal ellátva. Továbbá van egy különálló, mellékhelyiségekkel ellátott portaépület is. A telephely működő kamerarendszerrel és gázfűtéssel rendelkezik. Az ingatlan igazán kitűnő, minden igényt kielégítő infrastruktúrával ellátott.



Ár: 1 490 000 Euró

Érdeklődni:

Grand Kábel Kft.

+36 70-433-2019

(PR CIK)