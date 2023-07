A logisztika rendkívül változatos lehetőségeket kínál az elhelyezkedésre Budapesten. A területhez kötődő pozíciókból több a BudapestAllas.hu kínálatában is elérhető szokott lenni, vagyis mindenképpen tanácsos erre a portálra is kiterjesztened az álláskeresésed, ha a logisztikai munkalehetőségek után érdeklődsz. A következőkben sorra vesszük a gyakran visszatérő hirdetéseket!

Raktáros

A raktáros pozíció az egyik leggyakrabban visszatérő logisztikai munkalehetőség a BudapestAllas.hu kínálatában. Ebben a pozícióban a feladatok többek között olyan tevékenységekre terjednek ki, mint például a szállítmányok be- és kirakodása, a raktár területén történő árumozgatás, a leltározásban való részvétel, a raktározáshoz kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása, valamint a raktári rend fenntartása. Itt érdemes budapesti raktáros állást keresni.

Ezen munkakörök betöltéséhez általában középfokú végzettségre van szükség, bár egyes raktári álláslehetőségekre már akár alapfokú képesítés birtokában is eséllyel lehet pályázni. Gyakori követelmény továbbá a targoncás jogosítvány megléte is, valamint a személyes tulajdonságok tekintetében a jó fizikum, a terhelhetőség, a precizitás és a megbízhatóság is visszatérő elvárásnak számít.

Raktárvezető

Továbbra is a raktári munkáknál maradva, mindenképpen meg kell említenünk a raktárvezetői pozíciót is, amelynek felbukkanására ugyancsak akad példa a BudapestAllas.hu kínálatában. Egy raktárvezető munkája meglehetősen sokrétű, hisz gyakorlatilag egy raktár működését kell koordinálnia. Ebbe számos tevékenység beletartozhat, beleértve például a raktár stratégiai irányítását, a raktározási műveletek felügyeletét, a munkarend megtervezését, valamint raktár szabályainak betartatását is.

Ezen pozíciók esetében már alapvető követelmények számít a középfokú végzettség megléte, de olykor akár a felsőfokú képesítés is elvárás lehet. Fontos továbbá a több éves releváns szakmai tapasztalat, illetve a számítógépes ismertetek is (pl. MS Office, vállalatirányítási rendszerek stb.). Emellett pedig a személyes kvalitások kapcsán a vezetői attitűd, a megbízhatóság, a pontosság és a kiváló szervezőképesség elengedhetetlen.

Áruszállító

Ugyancsak gyakran elérhető pozíciónak számít az áruszállítói munkakör is, ahol a legfontosabb feladatokat a le- és felpakolási munkák, maga a kiszállítás, az áruk tételes elszámolása, valamint a pénz-, a szállítólevél-, és a számlák kezelése jelenti. A pozícióhoz kapcsolódó elvárásokat nagyban befolyásolja a gépjármű típusa is: sok helyen a B kategóriás jogosítvány is elég, míg másol a C+E is megkövetelt lehet. Ezenkívül pedig fontos követelmény szokott még lenni a megbízhatóság, a helyismeret, a pontosság és nem utolsósorban a vezetési rutin is.

Beszerző

Végezetül pedig a logisztika kapcsán az irodai pozíciókról sem feledkezhetünk meg, amelynek egyik gyakori példája a beszerzői munkakör. Az ilyen jellegű állások meglehetősen nagy felelőségekkel járnak, hisz egy beszerzőnek a feladatai közé tartozik a beszerzési stratégia

kialakításában való aktív szerepvállalás, a potenciális szállítók felkutatása, a velük való tárgyalások lebonyolítása és a szerződéskötés is. Felelősségteljességéből adódóan ezek a pozíciók rendszerint felsőfokú végzettséget, valamint tárgyalóképes nyelvtudást is megkövetelnek, akár több nyelven is.

