Raktáros

A raktáros pozíció a leggyakrabban elérhető logisztikai álláslehetőség a PecsAllas.hu kínálatában. Itt találhat raktáros, logisztikai állásokat Pécsett. Számtalan cég hirdetett már raktárosi munkát a portálon keresztül. A feladatokat ezen munkalehetőségek esetében jellemzően a tipikus raktárosi tevékenységek jelentik, beleértve például a beérkező áruk lepakolását, az áruk szállításhoz történő előkészítését, az anyagmozgatást a raktáron belül, a raktári rend fenntartását, valamint a leltári folyamatokban való részvételt.

A pozíció betöltéséhez általában középfokú végzettség szükséges, illetve a targoncás jogosítvány is gyakran megjelenik az elvárások között. Persze ez nem minden raktárosi munka esetében van így, lehet találkozni akár olyan hirdetéssekkel is, amelyek ezek hiányában is eséllyel megpályázhatóak. A fizikai terhelhetőség, a gyors, pontos és precíz munkavégzés képessége ugyanakkor valamennyi esetben elvárás.

Fuvarszervező

Fuvarszervezői pozíció megjelenésére ugyancsak volt már példa a PecsAllas.hu felületén. Ebben a pozícióban az alapvető feladatok olyan tevékenységekből állnak, mint például a fuvarszervezéshez kapcsolódó dokumentáció kezelése, a ki- és beszállítások optimális megszervezése, a partnerekkel és a sofőrökkel való folyamatos kapcsolattartás, valamint a különböző statisztikák és nyilvántartások összeállítása.

Az esélyes pályázáshoz általában legalább középfokú végzettségre, felhasználói szintű számítógépes ismeretekre (pl. MS Office), valamint olykor idegennyelv-tudásra van szükség. A személyes tulajdonságok tekintetében pedig a határozott fellépés, a kiváló kommunikációs képesség, valamint a szervezettség bír kiemelt fontossággal.

Áruszállító, gépkocsivezető

A különböző szállítói munkák szintén visszatérő szereplői a pécsi állásportál kínálatának. Egy áruszállító legfontosabb feladata természetesen áruk és termékek meghatározott időben történő kiszállítása, majd azok tételes elszámolása. Mindez pedig olyan tevékenységekkel is gyakran kiegészül, mint például a fel- és lepakolás, a készpénzkezelés, valamint különböző adminisztrációs feladatok (pl. fuvarokmányok, szállítólevelek kezelése stb.).

A pozíció követelményeit nagyban befolyásolja a gépjármű típusa: egyes helyeken elég a B kategóriás jogosítvány, míg máshol a magasabb kategóriákra is szükség lehet. Emellett mivel a pozíció gyakran árumozgatási tevékenységeket is magában foglal, így a targoncás jogosítvány megléte kifejezett előnynek számít. A személyes kvalitások esetében pedig a jó helyismeretre, a pontosságra, a kiváló problémamegoldó képességre, illetve a megbízhatóságra szoktak kiemelt szempontként tekinteni a munkáltatók.

PR-CIKK