A település rugalmasan alkalmazkodott az elmúlt évek sajátos élethelyzetéhez.

A pandémia és a háborús válság okozta nehézségek következményei nemcsak a helyiekét, hanem az ország összes településének életét megnehezítették. – Igyekszünk közösségeink életét színesíteni, az emberek mindennapjait szebbé tenni, így igazán különleges programokat szerveztünk, szervezünk az idén is – részletezte Magyar Csabáné, Nyírcsaholy polgármestere. – Különleges módon ünnepeltük meg 2023. január 22-én, a Himnusz 200. évfordulóján Kölcsey Ferenc grandiózus versének születését. A nemzeti himnusszá tett költeményt Nyírcsaholy apraja-nagyja szavalta, majd a nyírcsaholyi idősek klub tagjai énekelték el magyarságtudattól áthatva, fejet hajtva ezzel a nagy mű emlékezete előtt.

Film a múltról

– Már az elmúlt évben megkeresett bennünket Zsigmond Dezső filmrendező, aki a vármegyei önkormányzat megrendelésére az 1960-ban történt erőszakos kollektivizálás miatti nyírcsaholyi asszonylázadásról forgatott dokumentumfilmet. Az akkori történések hiteles felelevenítésére, megfilmesítésére bennünket, a településen élőket szólított meg, és személyes érintettségünk miatt is szívesen vettünk részt az elkészítésében. Az elkészült film bemutatójának, levetítésének szervezése folyamatban van, hamarosan megnézhetik az érdeklődők, tisztelegve ezzel a nyírcsaholyi asszonyok bátorsága, kitartása előtt. Mi is igyekszünk környezetünket, a bennünket körülvevő természetet óvni, és óvodásaink figyelmét felhívni annak fontosságára. Az intézmény a föld napja alkalmából növénykiállítást szervezett, a gyerekek, csoportok által készített kreatív növényszigeteket a településen élők egy héten át csodálhatták.