Tunyogmatolcs, a maga 2600 fős lakosságával Fehérgyarmat után a járás legnagyobb települése. Az utóbbi pár évben a lakosságszám megnőtt, az eladó házak egyhamar új tulajdonosra találnak. A település rendezett, a vezetőség a lakosság komfortérzetét növelő beruházásokat valósított meg.

– Polgármesterként mindig a település fejlődése volt számomra a legfontosabb, ennek kulcsa pedig a források elnyerése és a lakosság érdekeinek a szem előtt tartása – kezdte a felsorolást Soltész Bertalan, Tunyogmatolcs polgármestere. – Az elmúlt időszakban több út mellett a csapadékvíz-elvezető rendszer is megújult, kiépült a szennyvízhálózat. Szinte minden közintézményünkre sikerült pályázatot nyerni, így a konyha és raktárépület is megújult egy hűtőraktár építésével, az óvoda bővült egy csoportszobával, tornateremmel, a meglévő épületet felújítottuk. Megépült a piactér 18 pavilonnal és két üzlethelyiséggel, a közfoglalkoztatási programunknak helyszínt adó régi iskolán az állagmegóvás érdekében szigeteltük a tetőt és a homlokzatot, kicseréltük az ablakokat. Tavaly adtuk át a játszóteret, amit nagyon szeretnek a kisgyermekes családok.

– Idén január elsején kezdte meg működését a 24 férőhelyes bölcsőde, ami 6 új munkahelyet is teremtett. A szolgáltatás nagyon népszerű a családok körében, a kicsik szép, modern, gyerekbarát környezetben töltik a mindennapokat. Sorban állás van a helyekért, igazából még egy csoportra lenne igény. A polgármesteri hivatalt 2022-ben újítottuk fel két különböző pályázatból, a külső szigetelés egy harmadik ütemben történne. Egy 600 méteres külterületi út felújítására, a művelődési ház és a már említett polgármesteri hivatal energetikai felújítására is adtunk be pályázatot, ezek forráshiány miatt még nem valósultak meg. A matolcsi ravatalozó felújítása szintén tartaléklistán van, de saját forrásból elkezdtük a munkálatokat, hogy szeretteink búcsúztatására méltó környezetben kerülhessen sor.

– Fontos része a település életének a közfoglalkoztatási program. Az értékteremtő közfoglalkoztatással 100 embernek adunk munkát és jövedelmet. Az önkormányzat programjai egymásra épülnek, egy teljes termékkört alkotva. Szántóföldi kultúrákat termesztünk 60 hektáron, közel 200 darabos sertésállomány biztosítja a főzőkonyha húsellátását. A növénytermesztésben 3 fóliasátorban paprika, paradicsom, egy kertben almapaprika, szemesbab, zöldbab, 2000 méter kordonos uborka, az intézmények kertjeiben egyéb konyhakerti növények biztosítják a konyha kiszolgálását.

Hathatós segítség

– A lakosság támogatására a szociális rendszerünkben a legjellemzőbb problémákra nyújtunk rendszeres támogatásokat, természetesen az egyedi esetekben is segítünk. A családokat a gyerekek születésekor, első óvodába és iskolába lépéskor támogatjuk, majd rendszeresen a középiskolai és felsőfokú tanulmányok idején az iskolakezdéskor nyújtunk anyagi támogatást. Az egyetemi hallgatókat a Bursa ösztöndíjjal segítjük az alapítvánnyal közösen, így havi 15 ezer forint támogatást kapnak. A rászoruló családok fűtési támogatásban, gyógyszertámogatásban részesülnek. Természetesen minden évben pályázunk tűzifára, amit szintén rendeltünk alapján osztunk ki a lakosságnak, karácsonykor minden családnak utalványt adunk.

Pezsgő kulturális élet

– Közösségi rendezvényeink az év második felében hangsúlyosabbak, szeptember 16-án szervezzük meg a Két kerékkel a gáton kerékpár-túránkat a Szamos-Kraszna közi árapasztó töltésen, októberben szüreti felvonulás és bál lesz. A rendezvény nem jöhetne létre a TIKSZE néptánc-csoportja és a Szamosmenti Hagyományőrző Egyesület nélkül: a lovas gazdák a felvonulást szervezik, a szekereket, hintókat biztosítják. Az idősek kiemelt helyet foglalnak el a település életében, tiszteletünket minden évben egy idősek napi rendezvénnyel is kifejezzük, s hagyománnyá vált az adventi vásárunk is.

Egységben az erő

– Polgármesterként a célokat mindig is nagyon fontosnak tartottam, ezúton is köszönöm a munkatársaimnak, hogy ezeket közösen megvalósíthattuk. Az alpolgármesterek, a képviselők, az intézményeink dolgozói mindannyian a település és az itt élők érdekében végzik a munkájukat, nagyszerű szakemberek. Olyan fejlődést értünk el egy évtized alatt, amelyre méltán lehetünk büszkék. A fejlesztések a magyar kormány támogatásával valósultak meg. Amit elértünk, közös munka eredménye: tudatos és felelős gazdálkodást kívánt az elmúlt évtizedben, hiszen minden pályázathoz önerőt is kellett biztosítani. Az elért eredmények is azt mutatják, hogy az önkormányzatunk stabil gazdálkodással rendelkezik, tudjuk támogatni a tunyogmatolcsi családokat, miközben folyamatosak a fejlesztések.

