A biztonság, a kiszámíthatóság és a folyamatosa fejlesztés jellemzi a települést.

– Így, visszaemlékezve a kezdetekre, talán a leghelyesebb megfogalmazás az, hogy voltak mindenki számára nyilvánvaló feladatok, és bizony olyanok is, amelyekre csak később derült fény – emlékezett vissza Szekeres József, Nyírtelek polgármestere. – Bonyolult tervezési, előkészítési folyamatok után sem volt mindig garantált a siker. Talán ezt a legnehezebb feldolgozni, s javítva az esetleges hibákat újra és újra belevágni a feladatba, mindaddig, amíg az végül megvalósulhat. Egyszerűen csak azért, mert tudjuk, hogy az hasznos és fontos az itt élők számára, és ez kell, hogy mozgasson mindent! Ebben a világban fontos szem előtt tartani azt, hogy az egyéni érdek sohasem előzheti meg a közérdeket. Ebből lehetnek ugyan konfliktusok, de ezt természetesen mindig és mindenképp vállalni kell. Meg kell határozni a főbb prioritásokat, és azokat mindig szem előtt tartva haladni előre. Nálunk ez a biztonság, a kiszámíthatóság, a fejlesztések fontosságában és a gondos forrásfelhasználásban nyilvánul meg, amelyet egy együtt gondolkodó, Nyírtelek érdekeit mindenek felé helyező testülettel közösen lehet csak végezni. Elöljáróban talán ennyit arról, hogy milyen gondolatmenet mentén éljük az életünket. Természetesen sokan állítják, magam is többször hallottam, hogy a fejlesztések odafigyelés nélkül nem elegendőek. Ezt magam is vallom, de az is biztos, hogy nagyon is lényegesek egy város életében, ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges egy nagyon jó kapcsolat az országgyűlési képviselővel, akivel egy húron pendülve sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni. Elkerülném azt, hogy leírjam a hálámat és a köszönömöket, inkább csak annyit mondanék, hogy ilyen téren nagyon szerencsés vagyok.

Fejlődő infrastruktúra

– A biztonság sokféleképpen valósítható meg. Az elsődleges célunk az itt élők szubjektív biztonságérzetének javítása volt. Ezt a rendőrséggel, polgárőrséggel egyeztetett helyekre telepített kamerarendszer nagyban segítette, de igazán az előbb említett két szervezettel való folyamatos információcsere tette jobbá. A biztonság szempontjából a leginkább kiszolgáltatottakra kell a legnagyobb figyelmet fordítanunk. Erre remek alkalom volt az idősek otthonának bővítése, technikai feltételeinek javítása, az orvosi szoba kialakítása és sorolhatnám még, mi minden valósult meg. Bennem mégis az maradt meg, hogy az ott dolgozók munkájának színvonalához igazítottuk az infrastruktúra színvonalát. Mindezek mellett törekszünk arra, hogy amit felépítettünk, felújítottunk, az a lehető legkevesebb működési költséggel működtethető legyen. Ezért az idősotthon olyan komplex napelemes rendszert kapott, amely nemcsak a világítás, a fűtés, hanem a konyha terén is komoly támogatást jelent az intézmény számára. Ezt mindig úgy kell értékelni, hogy az így megkeresett forintok csökkentik a kiadásokat, amelynek következtében az adófizetők pénze megmarad, s amely így a településre fordítható.

Hosszú távú működés

– Ezekre a forrásokra szükség is van, mert nem lehet mindent pályázatokból megoldani. A pályázatok tekintetében is az az alapvető elvárás és cél, hogy csak olyan dolgokra pályázunk, melyek a település szempontjából fontosak és hosszú távú működésük is biztosított. Ezért bizony vannak olyan pályázatok, ahol inkább lehetőséget adunk másoknak, hogy ők is tudjanak fejlődni. A gyermekekkel kapcsolatban viszont minden pályázatot igyekszünk megragadni. Évről évre lépkedtünk előre. Bővítettük az óvodát az Iskola utcán. Az alapterület növekedése mellett a funkciók is gazdagodtak, illetve az udvari játékok beszerzése során is nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy ne csak jól érezzék magukat a gyermekek, hanem képességeiket, készségeiket is fejleszteni tudják. Mindhárom tagóvodánk átment ezen a fejlődési folyamaton. Kívül- belül megújultak, sőt, a hatalmas igényeket figyelembe véve egy új bölcsődei csoport kialakítására is sor került. Így már 9 óvodai és 3 bölcsődei csoportba tudjuk elhelyezni a gyermekeket.

– Mindezek mellett az egészségügy infrastrukturális színvonalát is sikerült az ellátás színvonalához alakítani. Minden orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői feladatellátási helyünk megújult. Sikerült fontos utakat is megépíteni, melynek során megtanultuk, hogy fontosságukat az adja, hogy bizony nemcsak a közlekedést segítik, hanem embert kötnek össze emberrel. Viszont még számos út, járda, park várja, hogy a megfelelő forrásokat elnyerve javíthassa az itt élők mindennapjait. Jelenleg is zajlik a szolgáltató városháza kialakításának tervezése, közbeszerzése. Természetesen ez is azért fontos, hogy jobban, rugalmasabban tudjuk kiszolgálni az itt élők igényeit.

PR-Cikk