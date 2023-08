Négy út is megújul, ahogy egy idősek napközi otthonával is gazdagodhat a település a közeljövőben.

A magyar kormány és az Európai Unió támogatásának köszönhetően egy több mint 1 milliárd forintos beruházást valósít meg a záhonyi önkormányzat – a részletekről a város polgármestere, Helmeczi László beszélt.

Az 1980-as években épült Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde komplex fejlesztése az egyik legnagyobb léptékű, összesen 377,4 millió forint értékű beruházás a településen.

Teljes körű felújításon esett át a művelődési ház és könyvtár

Modernizálják az épületet

– Az eltelt több mint negyven év során az épület korszerűtlenné, elavulttá vált, műszaki szempontból sok esetben a funkciója betöltésére sem volt már alkalmas. Önkormányzatunk mint az intézmény üzemeltetője vissza nem térítendő támogatást nyert az épület modernizálására – fogalmazott a településvezető.

A beruházás során a kor energetikai követelményeinek megfelelően, hőszigetelik az épület külső homlokzatát, kicserélik a nyílászárókat, ahogy a belső fűtési rendszert, az elektromos hálózatot és a világítási rendszert is korszerűsítik. Ezek mellett a mosókonyhát, a vizesblokkokat, a tornatermet, a lépcsőházat és a belső közlekedő részt is felújítják. Az óvoda külső környezete is megújul. A terasz burkolatát kicserélik, új lefedést és árnyékolást kap. Az udvarra új kerti bútorok, növények kerülnek, s a kerítés is megújul.

– Ezen felül további fejlesztéseket is megvalósítunk a pályázatnak köszönhetően: egy sószobával, egy műfüves focipályával, és a hozzá tartozó parkolókkal bővül a Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde – fogalmazott Helmeczi Lászó polgármester, majd áttért a belterületi közutak közel 200 millió forintos fejlesztésére. Elmondta: ebben az évben négy belterületi út újulhat meg Záhonyban.

– A város utolsó útburkolat nélküli szakasza, az Arany János út a Krúdy Gyula utcai csatlakozástól is szilárd burkolatú aszfaltozott réteget kap, összesen 178 méter hosszan. A szóban forgó út, az Arany János út zárt csapadékvíz-elvezetését már 2018 tavaszán kiépítették. A fejlesztéssel érintett útszakaszon egy tüzép és több lakóingatlan is található, ezért több szempontból is kiemelten fontos ez a fejlesztés – emelte ki a városvezető. Hozzátette, a pályázat keretében még az Alkotmány és az ebbe csatlakozó Szilvafa utcák útburkolata is megújul. Az útszakaszon jelentős a gyalogos-, kerékpáros- és a gépkocsiforgalom, ami még inkább emelkedni fog, hiszen erre a részre költözik át hamarosan a járási hivatal épülete. A pályázat harmadik elemeként a József Attila út 36. és 48. szám előtt új gyalogos-átkelőhelyeket alakítanak ki.

Az idősek napközi otthonának látványterve

Biztonságosabb közlekedés

– Az általános iskolához és a művelődési házhoz vezető gyalogátkelő az iskolai tanítási időszakban, reggel és délután maximálisan kihasznált. A közúti közlekedés biztonságának fokozása, növelése érdekében egy-egy intelligens gyalogátkelőhely segíti majd a közlekedést, ezek mellé pedig egy-egy LED-es sebességjelzőt is szeretnénk kihelyezni

– sorolta Helmeczi László, majd szólt az idősek nappali ellátásához kapcsolódó, 490,6 millió forint értékű férőhelybővítésről is.

– A régió lakosainak régi vágya válik valóra azzal, hogy létrehozunk egy új telephelyet, azaz felújítunk egy régi épületet, amit a helyiek „Kisiskola” néven ismernek. A rekonstrukció során a funkcióját vesztett ingatlant felújítjuk, kap egy új társalgót és egy teraszt, illetve egy melegítőkonyhát. Az épület környezetének, udvarának rendezésével, bővítésével megtörténik az akadálymentesítés is. A fejlesztésre nagy szükség van, ezt alátámasztják a település és a kistérség demográfiai mutatói is: Záhony lakossága idősödik, az állandó lakosság 22,5 százaléka 65 év feletti, ami jelentősen meghaladja a megyei és országos számokat. A közbeszerzés már elindult, a projekt befejezését 2024-ben tervezzük

– tekintett előre Helmeczi László, Záhony polgármestere, aki zárásképpen néhány szót a múltról is ejtett.

– Az előző uniós fejlesztési ciklusban is fontos fejlesztéseket valósítottunk meg városunkban. Teljes körű felújításon esett át a művelődési ház és könyvtár. Az önkormányzati intézményeinkben a fenntarthatóság jegyében, energetikai fejlesztések keretében, talajszondás, hőszivattyús rendszerrel és napelemekkel korszerűsítettük az épületgépészeti rendszereket, kiemelt figyelmet fordítva a megújuló energiaforrások környezettudatos alkalmazására. A településünkön található kerékpárút jelentős szakaszát felújítottuk. Az egyéb fejlesztésekkel együtt, összesen 1,5 milliárd forint összegű beruházás valósult meg Záhonyban – összegezte Helmeczi László polgármester.

