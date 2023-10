Nagyáruházai mellett shop-in-shop megoldásokkal is terjeszkedik az RS Bútor. Az első ilyen konyhastúdió 2021-ben nyílt meg a Pólus Centerben található MediaMarktban, de most itt a folytatás: 2023. október 5-én a nyíregyházi üzletbe is megérkezett. A két márka együttműködése nagy segítség mindazoknak, akik megújítanák és berendeznék konyhájukat: hiszen a minőségi konyhabútorok mellett megvásárolhatják a hozzájuk tökéletesen illeszkedő konyhagépeket is.



Ki ne szeretné már a vásárláskor előre látni, hogy mutat majd az új hűtő vagy a páraelszívó a konyhában? Erre ad lehetőséget az RS Bútor Konyhastúdiója a MediaMarkt-ban. Itt a műszaki cikkekkel olyan környezetben találkozhatunk, ahová eleve szánták őket, így könnyebben megítélhető a beépíthetőségük és a látványviláguk. A stílusban és méretben passzoló darabok kiegészítik egymást, ami nemcsak a választást könnyítheti meg, hanem időt is spórolhat a vásárló, és tovább inspirációt is meríthet.

A MediaMarkt Budapest Pólus áruházában immáron két éve működik 200m2-es eladótéren a konyhastúdió, ahol az RS Bútor berendezési tárgyaival és a műszaki áruház beépíthető gépeivel találkozhatunk. A hibrid bemutatóteremben együtt kínálják a konyhabútorokat, valamint a hozzájuk illeszkedő háztartási gépeket és eszközöket. A nagy sikert aratott shop-in-shop koncepció pedig október 5-étől a nyíregyházi MediaMarkt-ban is elérhető.

Az RS Bútor és a MediaMarkt a konyhaberendezés két jól ismert szakértője, hiszen míg az RS konyhabútorban nyújtja magas szakértelem mellett a lehető legjobb ár-érték arányt, a MediaMarkt a konyhagépek terén rendelkezik naprakész szaktudással, kínálattal és versenyképes árakkal.

A vásárlók így két legyet ütnek egy csapásra: a konyha megtervezése során nemcsak az egyedi igényeik szerinti konyhabútorukat választhatják ki, hanem az áruház teljes szortimentjében elérhető műszaki berendezésekből is válogathatnak.

Mindkét cég teljeskörű szakmai támogatást biztosít a vásárlás során. Az RS Bútor ingyenes 3D látványtervvel, rövid gyártási és szállítási határidővel, a legnívósabb magyar bútorgyártók termékeivel várja a vásárlókat.

"Az együttműködésünket az a közös felismerés szülte, hogy így jobban ki tudjuk szolgálni a vevőinket - magyarázta a lépés okait Pólya Ádám, az RS Bútor ügyvezetője. - így a vásárlóink minden korábbinál komplexebb szolgáltatást kaphatnak. Profi tervezők segítenek a konyhabútor megtervezésében és a hozzá tökéletesen passzoló gépek kiválasztásában, ezeket helyben azonnal meg is rendelhetik, és a gyors gyártást követően a beszerelés során a kulcsrakész átadásig mindenhez tudunk szakembert biztosítani. Ennél egyszerűbb nem is lehetne az új konyha elkészülése.”

„Mindig keressük a vásárlóink számára előnyös együttműködési lehetőségeket és az RS Bútorral megvalósított szolgáltatáscsomagunk éppen ilyen. Nagy segítség lehet a felújítás vagy építkezés bonyolult és sokteendős feladatlistáján két ilyen fontos lépést összevonni és leegyszerűsíteni. A két cég szakembereinek összehangolt munkájával probléma helyett élmény lesz a tervezés és gond nélkül valósulhat meg álmaink konyhája” – tette hozzá Szilágyi Gábor, a Media Markt Magyarország ügyvezető igazgatója.

Robbanásszerű növekedés az RS-nél

A MediaMarkt-nál évről évre egyre több konyhai műszaki eszközt értékesítenek, az RS Bútor forgalmának pedig közel ötödét adják a konyhabútorok, amelyekkel évente sokezer otthont rendeznek be.

A 31 éves múltra visszatekintő bútoráruház-lánc jól ismert szereplője a hazai bútorpiacnak, hiszen a legnagyobb forgalmat bonyolító magyar márka – annak ellenére, hogy más nagy nevekkel szemben itt lakberendezési tárgyak helyett csak bútorok kaphatók.

Az RS bútor azonban az eddigiekhez képest is drámai növekedésen ment keresztül az elmúlt évben. Árbevételük jelentősen, közel 20 százalékkal nőtt, jól mutatva a hazai vásárlók növekvő érdeklődését. A fejlődés újabb mérföldköve a nyíregyházi MediaMarkt területén megnyílt RS Konyhastúdió, amelyet az együttműködés tervei szerint továbbiak követnek majd országszerte

