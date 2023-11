Forrás: Roamer

Miért érdemes karórákba fektetni?

Kezdjük az alapkérdéssel: miért érdemes karórákba fektetni? A válasz erre a kérdésre nem olyan egyértelmű, mint amilyennek tűnik. Egyrészt a karóra lehet egy egyszerű használati tárgy, amelyet minden nap használunk. Másrészt egyfajta befektetési tőke is lehet. Ne feledjük azonban, hogy ahhoz, hogy egy óra valóban jó befektetés legyen, érdemes egyrészt jó hírű márkát választani, másrészt pedig jó állapotban tartani. Ugyanis ha nem, akkor kiderülhet, hogy valóban veszített az értékéből. A karórákba való befektetés kétségtelen előnye azonban az, hogy elég jelentős nyereségre van lehetőség. Különösen akkor, ha nemesfémből és különféle drágakövekből készült órákról van szó. Ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy a jó hírű svájci cégek karórái érdekes hosszú távú pénzbefektetést jelenthetnek.

Tissot - megbízhatóság és óraművesség

Az első svájci óramárka, amelyet megbeszélünk, a Tissot. A márkát több mint 168 évvel ezelőtt alapították a svájci Le Locle kisvárosban. Alapítói Charles-Emile és apja, Charles-Félicien Tissot voltak. A márka viszonylag rövid idő alatt olyan nagy feltűnést keltett a világ órapiacán, hogy a kiváló minőségű kivitelezés egyfajta szinonimájává vált. A márka igazi virágkora azonban a 20. század elején következett be, amikor a vállalat koncessziót kapott az orosz cári gárda számára készült zsebórák szállítására. Ma a Tissot karórák a világ legelismertebb órái közé tartoznak. Mi több, a márka órái tökéletes példái a rendkívüli elegancia és a lehető legmagasabb szintű kivitelezés kombinációjának. Ennek eredményeképpen ezek a karórák nagyon ritkán hibásodnak meg. Ezt elsősorban a lehető legjobb alkatrészek és anyagok használatával érik el. Másodsorban az ilyen jó minőség eléréséhez a márka óráinak kivételezése és műszaki kialakítása egyaránt szükséges. Mindezek a jellemzők a Tissot órákban találkoznak.

Certina karórák - egy értékekre épülő márka

A Certina egy másik kiváló példa a családi tulajdonban lévő svájci manufaktúrára, amely nem a mennyiségre, hanem mindenekelőtt az általa gyártott órák minőségére összpontosít. Ezt a manufaktúrát 1888-ban alapították Adolf és Alfred Kurth testvérek. Azóta a Certina karórák világszerte rendkívüli elismertségre tettek szert. Érdekesség, hogy 1959-ben a cég elsőként vezette be karóráiban az innovatív DS rendszert, amely a karóra tartósságát jelzi, beleértve a vízzel való érintkezést is. A cég már akkor is piacra dobott egy karóra modellt, amely 200 méteres mélységig lehetővé tette a víz alá merülést. Többek között ezért is döntött úgy az amerikai haditengerészet, hogy a márka karóráit használja számos tervezésénél, köztük a Sealab II-nél is. Ma a márka a piacon kapható egyik legelegánsabb, ugyanakkor megbízható márkaként ismert. Erre tökéletes példa a Certina Urban és a Certina sport kollekciók, amelyek egyrészt a nagy tartósságra, másrészt a funkcionalitásra összpontosítanak. Emellett a Certina karórák elegánsak is.

Roamer karórák - kifinomult svájci gyártmányú kiegészítő

A Roamer karórák a svájci órásmesterség kiváló példái. A márka története 1888-ig nyúlik vissza, amikor Fritz Meyer úgy döntött, hogy saját óragyártó manufaktúrát alapít. Azóta a Roamer márka sokak tudatában a magas minőség és az elegancia egyfajta szinonimájaként rögzült. A cég által gyártott karórákat mindenekelőtt a rendkívüli dizájn jellemzi. Emiatt sokan döntenek úgy, hogy megvásárolják őket. Ez azért van, mert tökéletes kiegészítője az elegáns megjelenésüknek. A Roamer karórák azonban a dizájnos megjelenésre is fogadnak, amire tökéletes példa a Skeleton II kollekció, amely lehetővé teszi a betekintést a karóra belsejébe.

Hogyan fekteti be a karórákat, hogy pénzt keressen?

Az általunk említett három márka valamelyikétől karórát vásárolni a telitalálatnak bizonyulhat, ha egyrészt fontos számára az eleganciával párosuló minőség, másrészt ha a karórát egyfajta befektetésként kezeli. Többek között ezért sem érdemes csak az alacsony ár kérdésétől vezérelve dönteni egy svájci karóra kiválasztásakor. Máskülönben előfordulhat, hogy a megvásárolt karóra nem felel meg az elvárásainak.

