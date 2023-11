Forrás: andrey - stock.adobe.com

Mi alapján válasszunk?

Alapvetően négy tényezőt kell figyelembe vennünk: a kialakítás, a méret, az anyag és a szín. Ezen négy tényező határozza majd meg, hogy a számtalan opció közül melyik lesz az adott szobába a praktikus megoldás.

Méret és kialakítás

Az ideális karnis hosszát az adott ablak, valamint a helyiség szélessége határozza majd meg. Fix hosszúságú függönykarnis esetében az ablak két oldalán érdemes 20-20 centiméterrel túllógnia. Teleszkópos karnis esetében könnyebb dolgunk van, hiszen ezek hossza állítható. A méret kapcsán fontos azt is lemérni, hogy a karnis – és ezáltal majd a függöny is – mennyire lesz távol az ablaktól. Ez átlagban 10-15 centiméter, azonban rengeteg darab esetében változhat ez a szám.

A karnis mérete kapcsán fontos azt is figyelembe venni, hogy egysoros vagy dupla karnist választunk, hiszen ezen tényező is nagyban befolyásolja a méretet. Könnyen találhatunk ugyanis dupla karnisokat is, melyek két függöny felhelyezését teszik lehetővé. Amennyiben mind a sötétítő, mind pedig a fényáteresztő függönyt szeretnénk felhelyezni, ez az ideális választás.

Összhang a szobával

A méret mellet természetesen az esztétika is fontos szerepet játszik. Alapvetően a választás során az adott helyiség stílusát kell majd alapul vennünk. Ez fogja ugyanis meghatározni a tökéletes karnis anyagát és színét. Anyagot tekintve leggyakrabban a fém és a fa karnis található meg az üzletek kínálatában. Színt tekintve igen széles a skála, tehát itt tényleg az egyedi igények és stílusok alapján tudunk választani. Általánosságban egy minimalista, neutrális színű fa vagy fém karnis minden helyiségbe tökéletesen választható. Azonban könnyen találhatunk műanyag, sőt még felragasztható karnist is.

Fontos apró részletek

A fentieken kívül van még néhány fontos apró részlet, melyre érdemes odafigyelni. Egyrészt, ajánlott még a függöny súlyát is figyelembe venni. Hiszen egy nehezebb drapéria bizony egy teherbíróbb darabot igényel majd.

PR-Cikk