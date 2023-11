A szövetkezet és partnerei között folyamatos a kommunikáció, melyre a megfelelő csatornákat használják, így a Zoom-ot, az e-mailt, és szükség esetén telefonon is tudnak egymással beszélni. A konzultációk középpontjában a csere előkészületei, az értékelés és a további együttműködés áll, éppen ezért nagyon fontos, hogy minden információt és tapasztalatot megosszanak egymással, s hogy a hatékonyság érdekében minden partner beépítse a benyomásait a zárótémába, így egy dinamikusan fejlődő csereprogramot dolgozzanak ki közösen. Legutóbbi projektjük célja a fiatalok ismereteinek bővítése volt a közösségi oldalakról és az internet veszélyeiről, kockázatairól, előnyeiről, valamint a gyakorlati megvalósítással kapcsolatos tapasztalatcsere. A közös munka témája a korábbi csereprogramokban résztvevő fiataloktól származik, akik szeretnének még többet fejlődni a közösségi internethasználat terén, és feltérképezni a tizen- és huszonévesek közösségi hálózatokkal és internethasználattal kapcsolatos attitűdjét. Ez az igény felerősödött a digitális oktatás bevezetése során. A magyar, romániai, szerbiai és szlovákiai fiatalok olyan kérdésekre keresték a választ a program során, mint: milyen veszélyek fenyegetik korosztályukat az internetezés során, mit lehet tenni ennek megakadályozására, mi számít bűncselekménynek, milyen magatartási szabályok vonatkoznak az internetezőkre? Kíváncsiak a nemzetközi trendekre, a más országokban élő fiatalok internethasználati szokásaira.

A szervezetek egy nemzetközi szintű ifjúsági börzét is építettek a projektre, hiszen a fiatalok mindenhol használnak közösségi oldalakat, miközben nem rendelkeznek elegendő infomációval a világháló veszélyeiről, különösen a hátrányos helyzetű térségekben. A programban a 16–24 év közötti korosztály vett részt, a szervezők országonként nyolc fiatalt és egy csoportvezetőt vontak be, figyelembe véve a nemek arányát, 16 lányt és 16 fiút. A projekt munkatervét úgy állították össze, hogy mindannyiuk fejlődését szolgálja. A harminc év feletti és a fiatalabb korosztályból is érkeztek csoportvezetők minden országból, akikkel szemben elvárás volt az ifjúsági területen szerzett tapasztalat és az idegennyelv-tudás.

PR-CIKK