A logisztika berkein belül sok elérhető munka kínálkozhat az álláskeresők előtt, akár Gyöngyösön és környékén is. Ezek egy jelentős része a raktározáshoz kötődik, lehetőséget kínálva a raktározási munkafolyamatokban való tevékeny szerepvállalásra. Ráadásul több pozíció ezek közül könnyen megugorható feltételeket támaszt a pályázók felé, ami számos álláskereső számára kedvező körülmény lehet.

Elérhető raktáros állások Gyöngyösön és környékén

Ha megnézzük a gyöngyösi álláslehetőségeket, például a GyongyosAllas.hu felületén, meglehetősen gyakran találkozhatunk Gyöngyösön a targoncavezetői állással. A gyakorlott és magabiztos targoncásokra ugyanis valamennyi raktárban nagy szükség van, hisz az anyagmozgatói tevékenységeket jelentős részben ők látják el. A munkájuk során általában raklapokon elhelyezett termékeket és anyagokat mozgatnak azok beérkezésükkor, illetve a szállításukhoz történő előkészületek alkalmával. Ezenkívül gyakran a termelést is támogatják az anyagmozgatói munkájukkal.

A raktárakban továbbá adminisztratív feladatok ellátására is nyílhat lehetőség, méghozzá a raktári adminisztrátor munkakörben. A pozíció sokrétű adminisztrációs tevékenységeket takar: betöltőjének egyebek mellett feladata az áruk be- és kimenetelének nyomon követése, a készletnyilvántartások vezetése, a dokumentációk kezelése, valamint a szállítókkal való kapcsolattartás is. Munkájával tehát jelentősen hozzájárul a raktár tudatos és hatékony működtetéséhez.

A GyongyosAllas.hu kínálatában továbbá raktáros címszó alatt is megannyi álláslehetőség található. Az ilyen pozíciók feladatköre sok esetben átfedést mutat a korábban említett targoncavezetői állásokkal, ugyanakkor akadnak bizonyos eltérések is. A raktárosok ugyanis rendszerint kézi eszközöket, például kocsikat vagy békát is használnak az árumozgatáshoz, illetve tevékeny részt vállalnak az áruk rendszerezésében, csomagolásában és tárolásában, valamint az általános raktári rend fenntartásában.

Mindezek mellett pedig akár vezető beosztásban, például raktárvezetőként is adódhat elhelyezkedési lehetőség Gyöngyösön. A felelősségek persze ez esetben már jóval nagyobbak, hisz egy raktárvezető az adott raktár átfogó irányításáért felel. Ebbe többek között a raktári folyamatok felügyelete, a személyzet irányítása, a készletkezelés nyomon követése, illetve a raktározási szabályok betartása és betartatása is beletartozik.

A raktáros munkakörökhöz kapcsolódó követelmények

A raktáros munkák kapcsán változatos követelményekkel lehet találkozni. Egyes pozíciók, például a komissiózó munkakörök sokak számára elérhetőek lehetnek, hisz ez esetben csupán betanított fizikai munkáról van szó, ahol az áruk összekészítésében és pakolásában kell segédkezni. Máskor viszont, többek között az említett targoncavezetői pozíciók kapcsán értelemszerűen elengedhetetlen elvárás a targoncavezetői jogosítvány megléte. Emellett a jó állóképességre, a pontosságra és a felelősségteljes hozzáállásra valamennyi esetben szükség van.

Az adminisztrációs jellegű és vezető munkakörök esetében pedig a raktározási és számítógépes ismeretekre vonatkozó követelmények, illetve a rendszerszemlélettel, készletmenedzsmenttel és adatkezeléssel kapcsolatos elvárások is megjelenhetnek a hirdetésekben. Sőt, egy raktárvezető esetében a több éves releváns szakmai tapasztalat is rendszerint alapvető elvárásként fogalmazódik meg.

