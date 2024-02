Az önkormányzat lehetőséget lát az önellátó gazdálkodásban és annak fejlesztésében.

– Nem várt kihívásokat jelentettek a mi önkormányzatunk számára is az utóbbi évek történései, nehézségei, mindennek ellenére is szép számban valósultak meg beruházások, s fejlődhetett Nyírkarász – mondta Szalmási József polgármester.

„Hiszek abban, hogy tovább tudunk haladni a kijelölt úton.”Szalmási József, Nyírkarász polgármestere

– Tavaly tavasszal a művelődési ház alsó szintjén újult meg a fűtésrendszer, miközben belülről is megszépült az épület, a fejlesztés a Magyar Falu Program keretében valósult meg, ahogyan a belterületi járdák felújítására is ezen a pályázaton nyertünk forrást, a régi járdalapok helyett új térkövet raktunk le, ezt követően beadtuk az igényt a további járdaszakaszok felújítására. Szintén támogatást nyertünk egy mintegy 140 m2-en megépülő, tizenegy eszközös kondiparkra is. S ami fontos, Nyírkarász lakóinak örömére több belterületi út fog megújulni és korszerűsödik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint az úgynevezett TOP Plusz sikeres pályázatainak köszönhetően. Az önkormányzat igyekezett minél több lehetőséget kihasználni, a vidéki kistérségek infrastruktúráját segítő pályázatok címen a külterületi út építése folyamatban van, ami egyébként leginkább a vállalkozásokat, a gazdaságokat kiszolgáló útként szolgál, murvás burkolatot kapott – sorolta Szalmási József, hogyan változott a település képe az elmúlt időszakban. Kitért egy másik programra is: a „Szegregált élethelyzetek felszámolása Nyírkarász településen” elnevezésű projekt lebonyolítása során számos program, szolgáltatás és képzés valósult meg, melyek a szegregátumban élő gyermek- és felnőttlakosság életkörülményeinek és életminőségének javítását célozták. Öt szociális bérlakás is épült Nyírkarászon, melyekbe pályázati kiírás útján költözhetett be öt család. Ugyanebben a programcsomagban alakították ki a Csillag szolgáltatópontot, mely az érintettek társadalmi felzárkózását támogatja. Szalmási József szerint ma már az önkormányzatok lehetőséget látnak az önellátó gazdaságokban, a nyírkarászi önkormányzat is az önfenntartásra törekszik, konyhakerti és szántóföldi növények, s gyümölcs termesztésével foglalkoznak helyben, emellett folyamatosan nő állatállományuk is.

– A konyhánkon igyekszünk saját alapanyagokat felhasználni, savanyúságkészítéssel, gyümölcsfeldolgozással és befőzéssel is foglalkoznak dolgozóink, nem csupán saját célra használjuk fel a termékeket, hanem értékesítjük is: van kereslet az általunk készített termékekre. A meglévő fóliasátor-kapacitásunk egyelőre elegendő ehhez, ugyanakkor a jövőben további fóliasátrakat szeretnénk megépíteni. Ezen túlmenően az önkormányzat saját felhasználásra gyárt térkövet, zsalukövet és beton­oszlopokat is. A gépparkunk rendkívül felszerelt, melynek a bővítésében szintén látunk lehetőségeket. Egyébként elkezdtük a már rossz állapotban lévő buszmegállóinkat fokozatosan felújítani, amivel tovább javulhat a település rendezettsége. Nyírkarász a jövőnek épít, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy közel maradjunk az emberekhez, így a közösségi élet sem áll meg nálunk. Hiszek abban, hogy tovább tudunk haladni a kijelölt úton, ehhez igyekszünk minden lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy községünk tovább fejlődjön.

