„A stabilizálódást követően Szakoly vonzó a nagyobb beruházók számára is.” Bacskai Erzsébet, Szakoly polgármestere

Szakoly új római katolikus templomát Palánki Ferenc megyéspüspök szentelte fel 2023. augusztus 20-án.

– Szakoly újonnan megválasztott polgármestereként 2019 őszén egy eladósodott, gazdátlan települést vettem át. Az önkormányzat vezetőségének olyan tényekkel kellett szembenéznie, mint a reorganizációs hitel, több száz kifizetetlen számla, többéves tartozások, büntetések, peres ügyek. Azonnali intézkedésekre volt szükség ahhoz, hogy az önkormányzat és intézményeink működőképesek maradjanak. A legfontosabb a pénzügyi helyzet stabilizálása volt, amelyhez rendkívüli segítséget kaptunk a kormánytól és dr. Simon Miklós országgyűlési képviselőtől – idézte fel Bacskai Erzsébet polgármester.

Kenyérszentelési ünnepség

Értékteremtő munka

– A megörökölt tartozások kifizetése mellett az új településvezetés a lakosság érdekeit szem előtt tartva azonnal megkezdte a sok éven át elhanyagolt területek rendbetételét, fejlesztését, karbantartását. Pályázati lehetőségeknek köszönhetően 2020-ban elindulhatott a belterületi utak megújítása, a Básty-kert rehabilitációja, 2021–22-ben kívül-belül felújítottuk az óvodaépületet. Az intézmény játszóudvarainak fejlesztését a Magyar Falu Program támogatta, köztéri játszótereink a DBM Zrt. segítségével újultak meg. A köztemető ravatalozóépülete 2022 őszén szintén a Magyar Falu Program egyik nyertes pályázatában újulhatott meg. A Vidékfejlesztési Programban a Szakoly–Nyírgelse összekötő utat 2023-ban teljes egészében, csaknem 2,5 kilométer hosszan helyreállítottuk. A Trianon park létrehozását, a község főterének parkosítását pályázati támogatásból a Polgárok Egyesülete Szakolyért segítette. Közmunkaprogramjainkban értékteremtő munkát végzünk a településen élők megelégedésére. Saját gyártású térkövekkel alakítottuk ki köztemetőnk és a görögkatolikus templom parkolóját, mezőgazdasági munkánk „gyümölcseit” az önkormányzati konyha hasznosítja, és szociális rendeletünk alapján lakosaink is hozzájuthatnak a terményekhez – sorolta a szakolyi polgármester.

A majális állandó kulturális program

– A településen civil szervezetként működik a polgárőrség, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Szakoly Sportegyesület, a Polgárok Egyesülete Szakolyért. A Szakolyi Asszonykórus tavaly év végén szerveződött újra, és a Szakolyi Nyugdíjas Klub is megalakult. A református gyülekezet a 14. század első felében épült, műemléki védelem alatt álló templomban tartja az istentiszteleteket, az egyházközség szolgálatában 2017 augusztusától Baracsi Zsolt lelkipásztor áll. A görögkatolikus templomot 1826-ban kezdték építeni, 1834-ben fel is szentelték, az egyházközség szolgálattevője 2001-től Galajda Balázs parókus. Az 1949-ben felépült római katolikus templomot 2022 őszén szakértői vélemények alapján elbontották. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hozzájárulásával, a magyar kormány támogatásával, a helyi önkormányzat segítségével és a hívek nagylelkű adományaival Szent István király tiszteletére új római katolikus templom épült, amelyet Palánki Ferenc megyéspüspök szentelt fel 2023. augusztus 20-án. A római katolikus közösséget Bakó Sándor plébános vezeti.

A tűzoltóversenyt minden évben megrendezik a községben

Büszkék az eredményeikre

– A kultúra községünkben kiemelt fontossággal bír. A Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) Térségi Kulturális Együttműködési Programja különböző típusú minőségi kulturális szolgáltatásokat nyújt, valamint szintén az NMI teszi elérhetővé a kreatív szakköröket Szakolyban is. A gyerekek és felnőttek örömére minden évben megrendezzük a majálist, augusztusban a Szakolyi Napokat, a Nemzetközi Kukorica Fesztivált és a tűzoltóversenyt.

– Az idén – támogatott TOP Plusz programban – elkezdtük az önkormányzat tulajdonában lévő irodaépület energetikai korszerűsítését. A belső felújítás után itt alakítják ki a polgármesteri hivatalt. Megvalósításra vár a Létai utca teljes és a József Attila utca egy részének felújítása. A Szakoly és Balkány közötti kerékpárút építésének előkészületei megkezdődtek, a kivitelezésre már ebben az évben sor kerülhet – ismertette Bacskai Erzsébet, s hozzátette: a stabilizálódást követően Szakoly vonzó a nagyobb beruházók számára is, 2024-ben és 2025-ben két napelemparkot is átadnak a községben.

– Büszkék vagyunk közös eredményeinkre, célunk a település szebbé és jobbá tétele. Egységes gondolkodással, csapatmunkával, kitartó lelkesedéssel dolgoztunk és dolgozunk Szakolyért. Hálásan köszönöm az önkormányzat nevében minden segítőnek a támogatását és munkáját, mindenkire számítunk a jövőben is!

Teljesen megújult a szakolyi óvoda

PR-Cikk