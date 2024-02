„Nyírpazonyban jó élni, egy nyugodt, rendezett, stabilan fejlődő települést tudhatunk magunkénak.” Dubay László, Nyírpazony polgármestere

Szeretnének minél előbb körforgalmat építeni a 4-es főúton.

– A település lakosainak bizalmából 2010-től folyamatosan Nyírpazony polgármestere vagyok, így nehéz csak az utóbbi öt évet összegezni. A tervek és elképzelések egy folyamat részei, egymásra épülnek, időnként szükségszerűen változnak az igényeknek megfelelően, új elemek is belekerülhetnek, de az is előfordulhat, hogy némely elképzelés hátrébb sorolódik. Úgy gondolom, hogy 2010-ben a község lakossága elsősorban egy szemléletváltásnak szavazott bizalmat, aminek igyekeztem is megfelelni, de mint minden változás, ez sem megy egyik napról a másikra. Fejlesztési terveink a meglévő hiányosságok felszámolására irányultak, illetve a településünkön élők által megfogalmazott javaslatokból álltak össze. Rövid és hosszú távú tervek születtek, ennek megfelelően néhány nagyobb beruházás előkészítése és megvalósítása több évet is igénybe vett – mondta elöljáróban Dubay László polgármester, aki úgy gondolja, Nyírpazony nagyot változott az elmúlt 10-12 évben.

Beruházások egyeztetése

Ami nem mérhető számokban

– Sok elképzelést sikerült megvalósítani, talán ennek is köszönhető, hogy a lakosságszám folyamatosan nő, és örvendetes módon emelkedik a születések száma is. Rendezett, biztonságos, jól működő községet sikerült kialakítani, de azt sem szabad elfelejteni, hogy háború dúl a szomszédunkban, valamint a koronavírus-járvány és hatásai sem könnyítették meg az emberek életét. Természetes, hogy változnak az igények, és új elképzelések formálódnak, így mindig újabb és újabb kihívásokkal kell szembenéznünk, s a legfontosabb problémákat kell megoldanunk, azonban meg kell őriznünk a már meglévő eredményeket is.

Kérdésünkre, hogy milyen fejlesztéseket sorolt az első helyre, helyekre a munkája során, Dubay László elárulta: mindet, hiszen aki előtt megépül egy járda, megújul egy útszakasz vagy megoldódik a csapadékvíz-elvezetés, annak az a legfontosabb

Huszonnyolc férőhelyes a bölcsőde

– Ide sorolhatnám az óvoda bővítését és fejlesztéseit, valamint az új intézményként tavaly átadott, 28 férőhelyes bölcsődét is, ami a kisgyermekes családok részére jelent nagy segítséget – nekik ez a legfontosabb. Ne menjünk el szó nélkül az iskolai beruházások mellett sem: bár nem önkormányzati fenntartású az intézmény, mégis Nyírpazony szerves részét képezi. Itt tanulnak gyermekeink, unokáink, így képviselő-testületünknek kötelessége mindenben támogatni őket, hogy a lehető legjobb feltételeket teremtsük meg számukra. Az évek során sok százmillió forintot fordítottunk az épület szigetelésére, a tornaterem, tornapálya felújításaira, illetve a Nyírpazonyi Sportcsarnok létrehozására, amely az oktatás mellett kulturális célokat is szolgál. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a fenntartása egy fillérjébe sem kerül a településnek, sőt még hasznot is hoz.

Nyírpazony polgármestere az elért eredményekről szólva kifejtette: felsorolhatná a számtalan sikeres beruházást, az uniós és hazai pályázati, illetve saját forrásból megvalósított fejlesztéseket, hosszan beszélhetne zavartalanul működő intézményeikről, mégis úgy gondolja, hogy nem számokban és fejlesztésekben lehet elsősorban mérni az eredményességet, hanem a községben élők közérzetén és elégedettségén.

– Úgy vélem, Nyírpazonyban jó élni, egy nyugodt, rendezett, stabilan fejlődő települést tudhatunk magunkénak, és nem utolsósorban egyre erősödő közösség formálódását látni.

Egyre erősödő közösség

S hogy mire a legbüszkébbek a nyírpazonyiak?

– Mint említettem, minden fejlesztés fontos. Számtalan ember munkája van egy-egy projekt megvalósításában. Ez nem annyira látványos, de néha több papírmunkával, logisztikával jár egy kisebb kivitelezés, mint egy nagyobb beruházás, és sokkal nagyobb örömöt szerez, ha egy régen várt fejlesztés megvalósul általa. Mégis, amire igazán büszke vagyok, az maga a település, annak lakossága és mindazoknak a munkája, akiknek köszönhetően így néz ki most Nyírpazony – jelentette ki a polgármester, aki szerint a siker kulcsa – ha egyáltalán létezik – a céltudatosság, kitartás, a rugalmas problémamegoldó képesség, valamint a megbecsülés.

– Vannak szakmai vitáink, nézetkülönbségeink, de elengedhetetlen, hogy helyesen mérlegeljünk, és megbecsüljük azokat, akik előreviszik a községet. Legalább ilyen fontos a példaértékű összefogás az önkormányzatunk, az egyházi és a civil szervezeteink között, amely szemmel látható és érzékelhető településünkön.

Népszerűek a közösségi rendezvények

Persze, Dubay Lászlónak hiányérzete is van minden olyan fejlesztés miatt, ami még nem valósult meg és hasznára válna a településnek.

– Sajnos tudomásul kell venni, hogy nem lehet mindent egyszerre – nekünk is korlátozottak a lehetőségeink. Mindig addig nyújtózkodtunk, amíg a takarónk ért, így biztonságosan üzemeltethető a községünk, tervezhetőek a beruházások, jóllehet, némely fontos elképzelést önállóan nem lennénk képesek megvalósítani. Ilyen például a 4-es főúton egy körforgalom építése. Milliárdos nagyságrendű beruházás, ráadásul az érintett szakasz a Közút kezelésében van, ettől függetlenül minden lehetőséget megragadunk, hogy forrást és megoldást találjunk a problémára. Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki munkánkat támogatta, segítette ötletekkel, javaslatokkal, cselekedetekkel vagy egy jó szóval. Köszönöm a képviselő-testületnek, hogy felelősségteljesen, közösen végeztük el a feladatainkat. Úgy gondolom, Nyírpazonyban otthonra lehet lelni, ahol az emberek összetartanak, és büszkék a településükre – de ezt ítéljék meg önök, jöjjenek el bátran, nézzenek körül és érezzék jól magukat nálunk!

PR-Cikk