A 2019–es önkormányzati választás után éppen, hogy elkezdtük az érdemi munkát, jött az emberiség egyik legveszélyesebb csapása, a Covid-járvány. Addig nem tapasztalt helyzetekkel szembesültünk: nem lehetett közösségi összejöveteleket szervezni, a testülettel csak telefonon tudtunk kommunikálni, egyedül kellett döntéseket hoznom, mely nagy felelősséggel járt. Soha nem látott összefogásról tettek tanúbizonyságot lakosaink, és bebizonyították, hogy senki nem marad egyedül a legnehezebb helyzetben sem. Büszke voltam és vagyok, hogy egy ilyen tettre kész közösségnek lehetek a vezetője – emlékezett vissza a polgármesteri ciklus indulására Orosz Károly. Nagyhalász városvezetője hozzátette: több olyan esemény is bekövetkezett, amelyek tovább megnehezítették a nagyhalásziak és az önkormányzat életét, melyek ellenére sikerült a településfejlesztés területén is előrelépnünk, és elmondhatjuk, hogy Nagyhalász nemcsak a lehetőségek, hanem a fejlődés városa lett.

Hunyadi utca

Sikeres pályázatok és fejlesztések

Az elmúlt évek a képviselő-testület tagjaival közösen, politikai vitáktól mentesen, az együtt gondolkodás és tenni akarás jegyében, a fejlődés útján haladva teltek el, aminek meg is lett az eredménye. Nem csak a 2014–2020-as támogatási időszak megkezdett beruházásait fejeztük be, de számos fontos és új fejlesztéssel építettük tovább a városunkat – kezdett az eredmények felsorolásába Orosz Károly. LEADER forrásból tovább fejlesztettük a temető infrastruktúráját, nyílászárócsere történt a ravatalozóban, urnasírokat alakítottunk ki és kicseréltük a kerítéselemeket. A település teljes területén korszerűsítésre került a közvilágítás, modern, kisfogyasztású LED-es világítótesteket szereltek fel, az iskola mellett nagy sikerű, D típusú kondipark kialakítása valósult meg - sorolta a városvezető, aki kiemelte: befejeződött a 2020-ban megnyert csapadékvíz-hálózat fejlesztésünk második üteme is, mely a tavaly őszi csapadékos időjárás során tökéletesen vizsgázott.

Roma Közösségi Ház

Elkezdtük a Petőfi Sándor Művelődési ház belső felújítását, melyben korszerűsítésre került a teljes villamoshálózat, megújult az álmennyezet, és nagy részben új burkolatot kapott az épület. Sikerült lezárnunk a „Leromlott Városi területek rehabilitációja” című pályázatot is, mely jelentős településfejlesztési elemeket tartalmazott: felújításra került a Petőfi, Hunyadi, Pusztatemplom utca, közel egy kilométer járdát építettünk az Ibrányi utcán és felépült a Roma Közösségi Ház. Az önkormányzat nem csupán megvásárolt, hanem teljes körűen fel is újított három szociális bérlakást és egy szolgálati házat. A „Modern Kisváros Programban” a belterületi kerékpárút másfél km-es Arany János utcai szakasza új aszfaltburkolatot kapott, a "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című Vidékfejlesztési Program pályázati kiírásból pedig több helyszínen, hat különböző helyrajzi számú külterületi útszakaszt sikerült felújítanunk – vette számba a beruházásokat Orosz Károly, majd folytatta. Az elmúlt években 14,5 hektár almát és 3 hektár bodzát telepítettünk, és beüzemelésre került a natúr gyümölcslé-gyártó üzemünk, melyben a Start munka­program keretében megtermelt alma és cékla feldolgozása történik. Régi álmunk vált valóra egy sikeres KEHOP pályázattal: megépítésre került a külterületi lakott ingatlanok előtti szennyvízhálózat, melyre már az érintett lakosok 90 százaléka rácsatlakozott. A Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. felújította a 3834-es külterületi út korábbi felújításból kimaradt két kilométeres szakaszát, a 3825-ös Nagyhalász-Kemecse összekötő utat és Nagyhalász belterületén a 3834-es út Kossuth utcai részét.

Petőfi Sándor Művelődési ház

A munka folytatódik

Sikeresen pályáztunk az újra meghirdetett TOP Plusz pályázati kiíráson. Az energetikai felújítás részeként az Idősek Otthonában hamarosan egy 50 Kw-os napelemrendszer és hőszivattyú rendszer kiépítése kezdődhet el. A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésének közbeszerzése folyamatban van, a modernizálás szigetelés, nyílászárócsere és hőszivattyú fűtési rendszer kiépítését tartalmazza – mondta a már elnyert és megvalósítás előtt álló feladatokról Orosz Károly. A léüzem működtetésére létrehozott Nagyhalászi Szolgáltató Nonprofit Kft. sikeresen pályázott gazdasági terület kialakítására, a befejezést követően hat közművesített ipari telephelyet tud biztosítani az Ipari utcán a vállalkozók számára.

A városvezető elmondta: a TOP, a vidékfejlesztési programok és a hazai források mind-mind hozzájárulnak Nagyhalász gazdasági fejlődéséhez, a lakosságmegtartó képességének erősítéséhez. Az eredményekből látható, hogy a jelenlegi városvezetést nem a hatalomvágy motiválja, hanem a köz szolgálatának jegyében dolgozik, és igyekszik minden lehetőséget megteremteni ahhoz, hogy az emberek jól érezzék magukat Nagyhalászban. Az elmúlt időszakban városunk dinamikusan fejlődő település lett a régióban, a képviselő-testülettel egyetértésben, a kínálkozó lehetőségeket kihasználva sikereket tudunk elérni. Célunk, hogy ez a fejlődés a jövőben is tovább folytatódjon Önökért, Önökkel együtt az Önök támogatásával! – hangsúlyozta Orosz Károly polgármester. Mert Nagyhalász nemcsak a lehetőségek, hanem a fejlődés városa lett.

Orosz Károly,

Nagyhalász polgármestere

PR-Cikk