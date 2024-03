Minden igényre van minőségi megoldás, a most legkeresettebb 40-50 nm-es lakásoktól a nagy családi házakig a Selyem-Ber Kft. kínálatában.

– Mivel már 17 éve vagyunk folyamatosan a piacon, így igen nagy rálátásunk van a keresletre. Csak olyan lakásokat építünk, amire igény van. A legtöbben mostanában a másfél szobás, 40-50 nm közötti ingatlanokat veszik, így ilyeneket is bőven találhatnak az érdeklődők a kínálatunkban. Azt tapasztaljuk, hogy magasabb fordulatszámra kapcsolt Nyíregyházán az ingatlanpiac. Nálunk nagyon nagy a kereslet az új építésű otthonokra. A minőséget és a vevőink bizalmát mi sem bizonyítja jobban, hogy rengeteg referenciamunkával rendelkezünk városszerte, olyan lakásokat, házakat is tudunk mutatni, ahol már évek óta bent laknak az elégedett tulajdonosok. Így szinte már szájról szájra terjed a hírnevünk, nem árulunk zsákbamacskát. Ezeknek az új építésű lakásoknak két nagy előnye is van, az egyik, hogy szinte használt lakás áráért lehet nálunk hozzájutni, és nem kell a felújítással, szakemberek keresésével, alapanyagok keresgélésével, megvásárlásával hónapokat bajlódni, nincsenek rejtett problémák és költségek. Valamint akár befektetésnek is kiváló, hiszen a megtérülése garantált – hívja fel a figyelmet Verebélyi János, a Selyem-Ber Kft. tulajdonosa.

Igényekre szabva

Nem beszélve arról, hogy az a legkevesebb, hogy egy ingatlan mindig tartja az árát, de az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy folyamatosan emelkedik is. Most érdemes tehát lépni, hogy még legyen bőven lehetőség miből válogatni. – Továbbra is teljes körű ügyintézéssel állunk a vevők rendelkezésére, hitel- és államkincstári ügyintézéssel, tanácsadással. A tervezéstől a kivitelezés végéig folyamatos egyeztetés mellett biztosítjuk a minőségi és gyors munkavégzést. A vevők saját ízlésének megfelelően alakítjuk a belső tereket. Nálunk mindent kiválaszthatnak, a csempéktől kezdve a szanitereken át a nyílászárók színéig. Megbízható kollégáink szakértelme és felkészültsége a biztosíték arra, hogy mindig nívós szolgáltatást nyújtunk, összeszokott profi csapattal dolgozunk.

Új konstrukció

– Nem szabad sokáig habozni, hiszen gyorsan fogynak az új építésű otthonok. Szinte használt lakás áráért értékesítjük az új építésű ingatlanokat, befektetés szempontjából is a legideálisabbak a nyíregyházi új lakások, mert a budapestiekhez képest, harmad vagy fele annyiért lehet hozzájutni, viszont nagyon magas havi díjért lehet kiadni: fővárosi albérleti árak a jellemzőek itt a vármegyeszékhelyen új lakás esetén. Az utóbbi években jellemző drasztikus albérletár-emelkedés, a kereslet hirtelen megugrása miatt tudott ilyen mértéket ölteni, és az is közre játszik, hogy nagyon sok világcég, nagyvállalat telepedett le Nyíregyházán az utóbbi években – részletezte Verebélyi János.

A befektetőkre is gondolt a Selyember Kft., egy olyan új konstrukcióval állt elő, amivel minden gondot levesznek a tulajdonosok válláról: öt évre visszabérlik az új építésű ingatlanokat. Ráadásul az új tulajdonosnak a minőségi, igényes, új lakásokat, akár teljes berendezéssel, kulcsrakészen adják át.

– A nagy keresletre való tekintettel kialakítottunk egy új konstrukciót, hiszen tudjuk, hogy nemcsak a lakás vásárlása, hanem ha befektetési szándékkal veszik, akkor a kiadása is milyen tortúrákkal, ügyintézéssel, papírmunkákkal, utánajárással járhat. Így a tőlünk megvett új építésű ingatlanokat öt évre visszabéreljük. Tehát felépítjük a házat a tőlünk megszokott minőségben, eladjuk a vevőnek, akitől úgy béreljük vissza, hogy akár már a leendő albérlő igényeire szabjuk. Ha szükséges, műszaki cikkekkel, ággyal, matraccal, kávéfőzővel, hűtővel, televízióval, akár típus és cikkszám megadásával is, hiánytalanul berendezve adjuk át az új otthonokat. Tőlünk megszokhatták már, hogy az ingatlanvásárlás esetén is mindenben segítünk, így most még az albérleti gondokkal, és még a berendezéssel sem kell foglalkozni a tulajdonosnak, csak élvezni a befektetés megtérülését – ajánlja Verebélyi János, a Selyem-Ber Kft. tulajdonosa.

PR-Cikk