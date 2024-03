Egy állásinterjú általában stresszes kötelezettség, hiszen ez az első közvetlen interakciónk a potenciális leendő munkaadónkkal, így ilyenkor igyekszünk a lehető legjobb benyomást kelteni benne, illetve bennük. Sokak számára az csak tovább bonyolítja a dolgot, ha a szakmai beszélgetésre online, virtuális formában kerül sor – hiszen XXI. század ide vagy oda, még mindig a személyes találkozók számítanak a leginkább megszokottnak.

De mennyiben kell másként állni egy digitális interjúhoz, mint egy személyeshez? Hogyan tudunk kellően felkészülni egy ilyen megmérettetésre? A következőkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Online vagy sem – Hogyan trenírozzuk magunkat egy állásinterjúra?

Vannak olyan szempontok, amelyeket minden interjú előtt figyelembe kell vennünk, akár virtuális, akár személyes lesz a beszélgetés. Ha ezekre előre felkészülünk, túl nagy meglepetés nem érhet majd minket, így sokkal rutinosabbnak, profibbnak tűnhetünk, mint ha minden témától megilletődnénk.

Először is érdemes alaposan átnézni a munkaköri leírást. Ez azért hasznos, mert sok munkáltató ez alapján tesz fel kérdéseket az interjún, mi pedig ennek megfelelően alakíthatjuk a válaszainkat. Így a HR-es vagy a potenciális leendő munkaadó azt láthatja, hogy a mi tulajdonságaink, a mi professzionális végzettségünk és tapasztalatunk a tökéletes a feladat elvégzéséhez. Ugyanakkor a vállalatnak is utána kell néznünk, hiszen ez egyfajta kontextust ad az egész beszélgetésnek, továbbá segít, hogy átgondolt kérdéseket tehessünk majd fel.

Még az interjú előtt vegyük elő az önéletrajzunkat is. Amennyiben egy online letölthető, ingyenes önéletrajz sablon alapján készítettük profi, rövid, de tartalmas CV-t, akkor nem is csoda, hogy elnyerte az interjúztatók tetszését. Ez azonban még

kevés: készüljünk fel arra, hogy kérdéseket is kapunk majd ez alapján a készségeinkről, a korábbi tapasztalatainkról. Ezekről tárgyalva biztosan megkérdezik majd azt is, hogy miért érezzük magunkat ideálisnak a pozícióra, hogy miért szeretnénk épp ezt az adott állást. Legyenek kész válaszaink!

De vannak más kérdések is, amelyek szinte minden állásinterjún felmerülnek. Ilyen például az, hogy mik az erősségeink és gyengéink, hogy mi érdekel minket az adott szerepkörben, hogy mit szeretnénk ezáltal elérni, illetve hogy hol látjuk magunkat X – általában 5 – év múlva. Itt természetesen lényeges, hogy őszintén válaszoljunk, ugyanakkor jó tisztában lenni azzal, hogy egyes munkáltatók kifejezetten figyelnek arra, hogy bizonyos kulcsszavak szerepelnek-e a válaszokban. Szerencsére, ahogy az interneten elérhetőek az ingyenes önéletrajz sablonok, úgy számos válaszötletet is találhatunk ezekre a kérdésekre. Ezekből bátran inspirálódhatunk, de maradjunk egyediek!

Végül, de nem utolsósorban mi magunk és készüljünk témákkal, hogy lássák proaktívak és kreatívak vagyunk! Megkérdezhetjük például, hogy számukra milyen a tökéletes munkavállaló ezen a pozíción vagy hogy mi, amennyiben megkapjuk az állást, miként segíthetnénk a vállalatot a céljai elérésében.

Miben más egy virtuális interjú?

A Zoomon vagy Google Meeten levezényelt állásinterjúkra készülve a fentieket mind sorra kell vennünk, de ezek mellett mással is számolnunk kell. Először is, igen fontos, hogy ne zavarjanak meg minket a beszélgetés során, tehát a futárt máskorra rendeljük, és igyekezzünk elérni, hogy egyedül tartózkodjunk a lakásban. Ha mégis lesz más is otthon, mindenképp válasszunk ki egy csendes szobát, ahová biztosan senki nem fog benyitni – ez ugyanis nemcsak hogy kizökkent minket, de nagyon amatőr hatást is kelt.

Ügyeljünk arra is, hogy a mögöttünk látható tér professzionális legyen, hiszen az egész beszélgetés alatt ezt látják majd. A legjobb, ha egy semleges fal vagy egy rendezett könyvespolc áll itt. Amennyiben ezt nem tudjuk megoldani, akkor

válasszunk virtuális eszközöket, amelyek segítségével bármilyen hátteret választhatunk – de itt is maradjunk a professzionalitás talaján!

Szintén elengedhetetlenül fontos a megfelelő technikai felszerelés. Lényeges, hogy a laptopunkon hibátlanul működjön a kamera és a mikrofon, illetve hogy az internet is stabil legyen. Amennyiben ez utóbbiban nem vagyunk biztosak, inkább váltsunk mobilnetre az interjú erejéig.

Lehet, hogy azt gondoljuk, az öltözködés terén lehetünk lazák, ha otthonról vezényeljük le az interjút, de ez nem így van. Válasszunk olyan ruházatot, amely megfelel a cég kultúrájának és a pozíció jellegének! Lehet, hogy csak a felső részünk látszik, de ettől függetlenül ne mackónadrágban üljünk le a gép elé, hiszen bármikor történhet valamilyen ad hoc dolog – például, hogy fel kell állnunk valamiért –, és akkor kellemetlen helyzetbe kerülünk. Nem is beszélve arról, hogy a pszichénkre is teljesen másként hat, ha tökéletesen profi megjelenéssel vágunk bele az inerjúba.

Végül, de nem utolsósorban célszerű gyakorolni is a virtuális interjúkat, pláne, ha ezen a téren nincs még sok tapasztalatunk. Megkérhetjük a barátainkat vagy a családtagjainkat is, hogy segítsenek ebben: interjúztassanak minket, majd értékeljék a teljesítményünket! Így nemcsak a mondandónkat, de a testbeszédünket, a hanghordozásunkat is gyakorolhatjuk. Ez az előzetes felkészülés segíthet abban, hogy magabiztosabban és hatékonyabban teljesítsünk az állásinterjún.

