A vendéglátás egy meglehetősen sokrétű iparág, ami megannyi változatos elhelyezkedési lehetőséget kínál az álláskeresők számára. A területen való munkába állásra Cegléden és környékén is bőven adódhat esély, ahol például a következőkben bemutatásra kerülő pozíciókban is kipróbálhatják magukat a munkavállalók!

Konyhai kisegítő

Konyhai kisegítőket valamennyi étteremnél és gyorsétteremnél alkalmaznak. Nem csoda tehát, hogy a ceglédi álláspiacon is igencsak gyakran lehet ezen pozíciókkal találkozni, többek között a város és környéke álláspiacával foglalkozó cegledallas.hu felületén is. Az ilyen típusú munkák talán legfőbb előnye, hogy bármiféle vendéglátós múlt és tapasztalat nélkül betölthetőek, pályakezdők is eséllyel pályázhatnak ezen hirdetésekre.

A munkafolyamatok ugyanis betanított, viszonylag gyorsan elsajátítható feladatokból állnak. Ezek között lehet többek között említeni a mosogatást, ami a konyhai kisegítők mindennapjainak egyik alapvető tevékenysége. Ezenkívül különféle takarítói teendőik is akadnak, beleértve a konyhai berendezések és felületek rendszeres tisztítását.

A munkájuk során a szakácsok munkáját is segítik, azaz előkészítik, megtisztítják és megpucolják a nyersanyagokat, illetve részt vesznek a tálalásban. Mindennapjaikra jellemző továbbá, hogy mozgalmasan, pörgősen telnek, vagyis elsősorban azok lehetnek képesek helytállni a pozícióban, akik jó állóképességgel rendelkeznek, valamint nem okoz gondot számukra, hogy nyomás alatt is gyorsan, pontosan dolgozzanak.

Felszolgáló

Szintén kimondottan gyakoriak Cegléden és a környékbeli vendéglátóhelyeken a felszolgálói álláslehetőségek: https://cegledallas.hu/allasok/vendeglatas. Ezen állások kapcsán az elvárások terén már eltérő a tapasztalat, hisz míg egyes munkáltatók tapasztalat és releváns végzettség nélküli álláskeresők jelentkezéseit is várják, addig mások kimondottan a tapasztalt felszolgálókat keresik.

Fontos megjegyezni a munkakör esetében, hogy a felszolgálók feladatköre korántsem csak a rendelések felvételéből, illetve a megrendelt ételek és italok szervírozásából áll. Feladatuk ezenkívül például a terítés, az asztalfoglalások kezelése, a fizettetés, valamint olykor az árukészlet figyelemmel kísérése, felöltése is. Felelősségük továbbá, hogy tisztán tartsák a vendégteret, illetve folyamatosan figyeljék a vendégigényeket.

Természetesen ezen tevékenységek az étteremtől, illetve a pozíció szintjétől függően mutathatnak bizonyos eltéréseket. Példának okáért a fizettetést rendszerint csak a fizetőpincérek intézik, míg az úgymond segédpincérekre általában több takarítói feladat hárul.

Szakács

Cegléd és környéke éttermeinek természetesen képzett szakácsokra is szüksége van, akik a legkülönfélébb típusú vendéglátóegységeknél állhatnak munkába. Dolgozhatnak egyszerűbb büfékben, hagyományos éttermekben vagy egy-egy adott ételtípusra specializálódott étteremben is. A feladataik nagy részét természetesen az ételek elkészítése teszi ki, ugyanakkor a szakácsok az étlapok elkészítésében és fejlesztésében, az alapanyag rendelések összeállításában, illetve a konyha mindennapi hatékony működésének koordinálásban is tevékeny szerepet vállalnak.

