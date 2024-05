Azt érzem, mintha megtaláltam volna a helyem, a lehetőséget arra, hogy ötvözzem a szociálpedagógusként elsajátított empátiát azzal, hogy mozgássérültként megértem más fogyatékkal élők elhelyezkedési nehézségeit. Tök jó, nekem való munkát találtam azáltal, hogy a Mentorház recepciósaként délelőtt mosolyogva köszönthetem a hozzánk betérőket.

Reggel nyolc óra, még minden csendes a hűvös tavaszi reggelen, amikor begurulok a Mentorház bejáratán, és elfoglalom a helyem a recepciós pult mögött. Miközben megnyitom az időpontfoglaló rendszerünket, és ellenőrzöm, hogy nincs változás a tegnapi váltópénzünk bankjegyeiben, megnézem a mai menetrendet is. Egész mozgalmas napunk lesz! – veszem tudomásul mosolyogva, miután ránézek a naptárra, és látom beírva a különböző foglalkozásokat.

Az ajtó nyitva áll

Épp befejezem a reggelimet, amikor megérkezik a nap első mentoráltja, méghozzá autizmus-specifikus készségfejlesztő szolgáltatásra. Az elmúlt majdnem fél év során, mióta itt dolgozom, már megjegyeztem a nevekhez kapcsolható arcokat, és automatikusan tudom azt is, ki milyen foglalkozást vesz nálunk igénybe. Pedig amikor elkezdtem itt dolgozni, az egyik bizonytalansági pontom az volt, hogy a nem túl jó arc-, illetve névmemóriám nem fog-e gondot okozni a műszak során, de azt hiszem, ebben sokat fejlődtem az utóbbi hónapokban.

Az első belépőt nemsokára követi a második, harmadik, negyedik felnőtt is. Van, aki neurofeedback tréningre érkezik, másvalakinek gyógypedagógiai fejlesztésre van szüksége, de van, hogy teljesen új arc lép be a házba: valaki olyan, akinek információra, segítségre van szüksége ahhoz, hogy elhelyezkedjen a munka világában. Jöhetnek az első interjúra a szakmai vezetővel, de akár a pszichológus vagy a gyógypedagógus által elkészített vizsgálatra is. Ezt is szeretem a Mentorházban: az ajtó bárki előtt nyitva áll, legyen bármilyen speciális igénye. Pont úgy igyekszünk segíteni a mentálisan fogyatékkal élőnek, mint a fizikai fogyatékossággal élőnek, a szolgáltatásainkat a kiégéssel, a stressz okozta problémákkal küzdők vagy éppen a pilatest szeretők is igénybe vehetik. Úgy gondolom, hogy itt mindenkit barátságos és elfogadó légkör vár.

Mentorállás Program a házban

Saját tapasztalatból is tudom azt: a munkáltatók többsége elutasító lesz, amint kiderül, hogy a jelentkező megváltozott munkaképességű. A folyamatos falakba ütközés, a visszajelzés hiánya, vagy éppen a sorra érkező elutasító válaszok pedig elképesztően vissza tudják vetni az embert abban, hogy újra és újra próbálkozzon, és elküldje a sokadik önéletrajzot, hiszen abban sem biztos, hogy van értelme... A Mentorállás Programban és itt, a Mentorházban dolgozó különböző szakemberek egyfajta kapcsolati védőhálót hoznak létre a fogyatékossággal élő fiatal körül, kicsit leveszik róla az álláskeresés stresszét-terhét. Már több, általunk mentorált felnőtt is kikerülhetett a nyílt munkaerőpiacra, és a visszajelzések alapján élvezik a munkájukat, és azt, hogy hasznosan tölthetik a napjukat. A hozzánk fordulók egy olyan program részesei lehetnek, ahol egy alapos felmérés után végig vezetik, mentorálják őket a munkakeresés és a munkába állás folyamatában, miközben megkapják a szükséges fejlesztéseket is.

Nekem már sikerült! Nézz be hozzánk, ha téged is érdekel!

Alexa

Nyíregyházán 2023 novemberében nyitotta meg kapuit egy különleges hely: a Mentorház. Ez az inkluzív egészségügyi és fejlesztő központ felnőtteknek azzal a céllal jött létre, hogy segítsen állást találni a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő fiatal felnőtteknek a nyílt munkaerőpiacon.

