A 19 éves örményesi lány szerint nagyon fontos az önbizalom és a magabiztosság. Mint mondja,

ami belül ragyog, az kívülről is látszik.

Ahogy Melánia látja, bár fontos a szépség, a belső, lelki egészség is legalább annyira hangsúlyos az életben. A Tündérszépek országos szépségverseny Jász-Nagykun-Szolnok megyei döntőse szerint egyébként a döntőben biztos lesz valamennyi rivalizálás a lányok között, hiszen mindenki nyerni akar, ugyanakkor biztos benne, hogy jó barátságokat fog kötni. Ő magát kedves, segítőkész lánynak tartja, bár néha túl könnyen ítél. Szívesen olvas, különösen krimiket és romantikus regényeket, leginkább Lakatos Levente írásait szereti.

Melániát a családja és a barátai is támogatják a versenyen. A szoljon.hu-nak elmesélte, hogy először nem is akart jelentkezni, az édesanyja biztatta, hogy mégis küldje be a fotóit.

– Őszintén szólva eleinte félvállról vettem a versenyt, aztán amikor megláttam, hogy a megye öt legszebbje közé választottak, meglepődtem – mesélt érzéseiről Melánia, aki a hétköznapokon is rendszeresen edz és odafigyel arra, hogy mit eszik, így nem jelent neki kihívást, hogy formáját a fináléra is megtartsa.

A lányoknak a döntőben nagyszerű mentorok is segítenek majd. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.