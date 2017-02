Pénteken már edzőmeccsezik a Szpari

Ez bejött. Ideális körülmények fogadták a Nyíregyháza Spartacus tagjait Belekben. A csapat ugyanabban a szállodában van, ahol az első turnus során és semmire sem lehet panaszuk a játékosoknak, vezetőknek.

Jók a szobák, az ellátás, az uszoda és a konditerem pedig alkalmas a tréningek utáni regenerálódásra. Az időjárás ideális, az elkövetkezendő napokban is marad a 14–15 fokos meleg hol napsütéssel, hol felhőkkel. Igazi gyepen edzhet az együttes, csütörtökön kétszer is megdolgoztatta a focistákat Véber György vezetőedző. Négy edzőmeccset is játszik majd a Szpari, az elsőt pénteken délután, a román második ligás Sepsiszentgyörgy ellen.

KM-ML

Az edzőmeccsek

Február 3: Spartacus-Sepsi OSK ( romániai)

Február 5: Spartacus-FK Gazovik Orenburg U21 (orosz)

Február 7: Spartacus-FC Anzhi DBL (orosz)

Február 9: Spartacus-FC Luch Energiya (orosz)

