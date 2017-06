Pokoli paneltűz – Ha nyaldosnának a lángnyelvek…

„Elszorult a torkom, amikor a londoni tűzvészről olvastam. Egy huszonnégy emeletes toronyház porig égett, felnőttek és gyermekek haltak borzalmas halált. Sokan az egyetlen kiutat abban látták, ha kivetik magukat a magasból” – írta nyíregyházi előfizetőnk, aki egy jósavárosi panelház kilencedik emeletén él. Elárulta: legnagyobb félelme, hogy egyszer vele és családjával is hasonló szörnyűség történik. „Rettegek attól, hogy tűz üt ki valamelyik lakásban és nem tudunk majd kijutni a házból. A liftbe ilyenkor nem szabad beszállni, az emeletek között pedig nincsenek ablakok, így a vaksötét, füsttel telítődött lépcsőházban kellene lebotorkálnunk. Fogalmam sincs, hogy mihez kezdenénk” – tette hozzá olvasónk, s bizonyos, hogy félelmeiben sokan osztoznak.

Látatlanban nehéz, de…

A londoni tűzeset véleményezésére felkértük Kukucska Istvánt, a Tűzmegelőzés Kft. alapító tulajdonosát, aki mielőtt saját vállalkozásba kezdett volna, hosszú éveken át tartozott a tűzoltóság kötelékébe. – Innen, látatlanban nehéz mit mondani. Általánosságban: a régi épületek külső szigetelésének felújítása során egy újabb réteget, gyakran éghető szigetelőanyagot építenek be, ahol légrés is kialakulhat. Egy alsó szinten kialakuló tűz esetén a szigetelőanyag könnyen lángba boríthatja az épületet. A régi építésű panelek esetében gyakorta előfordul az is, hogy az egész épületet behálózó, a konyhákat összekötő függőleges szellőzőkürtőkben lerakódik a zsír, ez pedig elősegíti a tűz gyors terjedését, illetve az egyéb szellőzőcsatornák is „megágyazhatnak” a lángok hirtelen elharapódzásának – vélekedett a szakember, aki azt javasolja, hogy ha valaki ne adj’ isten elszenvedője lesz egy paneltűznek, az meneküléskor mindenképpen takarja be magát egy nagyobb vizes törülközővel és takarja be az arcát is, hogy ne menjen a szájába a füst!

– Én az erkélyről kiugrálást nem javaslom senkinek, persze van, amikor nincs más megoldás, emlékezzünk csak vissza egy 1972-es budapesti tűzesetre, mikor a nyolcadikról voltak kénytelenek kiugrani az emberek, különben a lángok martalékává váltak volna. Sajnos, így is szörnyethaltak… – fogalmazott Kukucska István. Hozzátette: mivel a füst felfelé terjed, sokszor veszélyes lefelé menekülni, hiszen nem tudhatjuk, mi vár ránk az alsóbb emeleteken. Szerinte ha egy tízemeletes épület alsóbb szintjein üt ki tűz, érdemes felfelé venni az irányt és megvárni a tűzoltókat.

– Lényeges, hogy mindenki ismerje a lakóépületére vonatkozó tűzvédelmi házirendet és a kiürítés formáira leírt szabályokat, amelyeket általában a lépcsőházak előterében függesztenek ki – emelte ki a szakember.

Folyamatos ellenőrzés

– A magas lakóépületekre és középületekre egészen speciális tűzvédelmi szabályok vonatkoznak, ezek többsége az épületek tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos. A tűzeseteket a legegyszerűbb megelőzni, elsősorban odafigyeléssel – szögezte le Mukics Dániel tűzoltó őrnagy. – A lakástüzek leggyakoribb oka a nyílt láng használata, fontos tehát, hogy az égő gyertyát, működő tűzhelyet ne hagyjuk magára. A fűtőeszközeinket évente legalább egyszer vizsgáltassuk meg szakemberrel és tisztíttassuk ki! Gyakori, hogy elektromos meghibásodás okoz tüzet, ezért csak megbízható eszközöket használjunk, ne terheljük túl a hálózatot, és az éppen nem használt kisgépeket húzzuk ki a konnektorból – sorolta a tanácsokat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.

– A menekülési útvonalként is szolgáló folyosókat gyakran leszűkítik azzal, hogy tárgyakat tárolnak ott, ami balesetveszélyes. A társasházak közös helyiségeiben nem szabad éghető anyagot tárolni. A vagyonvédelmi rács kétélű fegyver, hiszen a betörőket ugyan kinn tartja, de a bajba jutott emberek menekülését és a tűzoltók bejutását lassítja. Ha mégis a felszerelése mellett döntünk, tisztában kell lennünk azzal, csak akkor szabad, ha a rács nem zár el semmilyen tűzvédelmi berendezést. Előfordul, hogy a lakók az autóikkal elfoglalják a felvonulási területet, vagyis úgy parkolnak, hogy a tűzoltóautók számára megközelíthetetlenné válik az ingatlan, ami késlelteti a mentést – sorolta a biztonsági szempontokat Mukics Dániel, végezetül hozzátette: – A katasztrófavédelem éppen a londoni tűzhöz hasonló eseteket szeretné megelőzni azzal, hogy folyamatosan ellen­őrzi a középmagas és magas épületeket. Nem a bírságolás a cél, hanem az ott élők biztonságának garantálása.

Mit tegyünk?

Ha már megtörtént a baj és kigyulladt a lakás, az alábbiakat kell tenni:

– Négykézláb közelítsük meg a lakás ajtaját, mivel a füst és a forró levegő felfelé száll, így elkerülhetjük a füstmérgezést, eszméletvesztést.

– Azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot, mondjuk el, hol van a tűz, mi ég, vannak-e veszélyben emberek!

– Ha a saját testi épségünk kockáztatása nélkül van rá lehetőség, csukjuk be az ajtókat és ablakokat, ezzel is lassítjuk a tűz terjedését.

– Szóljunk a szomszédoknak is!

– Ne használjuk a liftet és kövessük a készenléti szervek utasításait!

Rendszeres gyakorlatok

– Nyíregyházán három magas és 130 középmagas épület van. Kisvárdán és Mátészalkán is találhatók az utóbbi kategóriába eső épületek, például a kórházak – adott megyei toronyházkörképet Dóka Imre. – Baj esetére mindenhol rendelkezésre állnak a magasból mentők, s tavaly két ilyen járművel bővült a megyénk állománya – tájékoztatta lapunkat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, aki hozzátette: évente több gyakorlattal készülnek a magasabb épületekben előforduló vészhelyzetekre.

