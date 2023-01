Elon Musk cége az elmúlt évtizedben hihetetlen növekedést produkált, a Tesla gyorsan az autóipar egyik óriása lett. Úgy tűnt, hogy ez a növekedés folytatódni fog, s a régi nagy gyártók küzdhetnek a felzárkózásért, mert hamarosan a Tesla fogja teljes mértékben uralni a közlekedés világát. Ehhez képest mostanában a tőzsdei jelzések, a piac lassan szétzúzza ezt a várakozást, és zord jövőt festenek a menő autógyár számára.

Ráadásul Musk tettei arra utalnak, hogy nagyon is tud a sötét jóslatokról és talán már angolos távozásra készül. Szóval, mi történik a Teslával?

Kezdjük Kínával. Kína az elmúlt néhány évtizedben a Teslához hasonló növekedésnek örvendett, és mára a világ egyik legnagyobb autóipari piaca – magyarázza egy szakértő, Will Locket. A hatalmas ország gyorsan alkalmazza az elektromos járműveket, ezért a Tesla számára kiemelten fontos. Egy ideig a Tesla jól is fogyott Kínában. De most azonban túlszárnyalják a céget a helyi versenytársak.

Például egy Model 3 Standard Range Plus 275 mérföldes hatótávolsággal és 5,3 másodperces 0–60 mérföld/óra sebességgel Kínában 48 000 dollárnak megfelelő összegbe kerül. De a BYD Seal alapmodell (amely ugyanolyan méretű, mint a Model 3) több mint 300 mérföldes hatótávolságot kínál, mindössze 31 000 dollárért! Sőt, a Seal egy 42 000 dolláros változata mindössze 3,8 másodperc alatt képes 0–60 mérföld/óra sebességre.