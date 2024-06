Nem véletlen, hogy a párizsi Hipódromo de París-Longchamp helyszínén mutatta be a Honor a termékcsaládot. Az eseményen a vállalat megerősítette, hogy a HONOR 200-as széria Magyarországra is érkezik.

Az előadás központi eleme volt, hogy a cég részletezte együttműködését a Studio Harcourt-tal, a legendás párizsi portréfotózási stúdióval. Elkötelezettségüket bizonyítja, hogy a cég termékfejlesztési csapata szorosan együttműködött a Harcourt szakértő fotósaival, s több ezer képet elemeztek, kidolgozandó a Honor AI portré motorját.

Bejelentették együttműködésüket a neves portréfotóssal, Rankinnel, aki olyan hírességekről készített ikonikus felvételeiről híres, mint II. Erzsébet királynő, David Bowie és Kate Moss.

A Studio Harcourt mesteri portréfotózása a minta

A portréfotózás legfontosabb eszközei a fény és az árnyék, így a 200-as sorozat fejlett hardverrel és aprólékosan kidolgozott, AI-alapú szoftverrel rendelkezik, amely a környezeti fények nüanszait is felismeri és értelmezi. A Honor 200 Pro 50MP-es fő portrékamerája Super Dynamic H9000 érzékelővel van felszerelve, amivel lenyűgöző képeket lehet készíteni még a gyengébb fényviszonyok mellett is. A 2,4μm-es pixelmérettel rendelkező 4 az 1-ben pixel binning technológiával az apró részletek is minden esetben láthatóak maradnak. Emellett 50MP-es portré-telefotó kamerával és a Sony testreszabott teleobjektív érzékelőjével is rendelkezik, így távolról is kiváló képek születhetnek.