Olvasóink szűk egyharmada, egészen pontosan 30%-a válaszolt úgy, hogy nekik semmit sem üzen Arad. Szerintük „már rég túl vagyunk ezen az egészen”. És valóban, az aradi tizenhármat már nem lehet visszahozni, és Haynaut sem lehet felelősségre vagy Ferenc Józsefet sem kérdőre vonni. Viszont abban talán ők is egyetértenek, hogy bár voltak, akik megpróbálták, a múltat mégsem lehet végképp eltörölni. Egyrészt azért nem, mert a jelen és a jövő is abból következik, azaz egyszerűen hatással van ránk. Másrészt pedig azért nem, mert – ahogy szavazásunk is erről tanúskodik – még mindig sokan vannak azok, akik az erőt hétköznapi vagy nem éppen hétköznapi küzdelmeikhez, az azokban való helytállásukhoz annak szép példáiból, többek között a szabadságharc hőseinek példájából merítik.