A szülés óta először állt színpadra Rúzsa Magdi. Az egyéves kihagyás után az énekesnő újult erővel és hatalmas energiával tért vissza - írja a Ripost.

Az ikrek, Lujza, Keve és Zalán már öt hónaposak, Magdi pedig arról is beszélt a Mokka stábjának, hogy miként telnek a mindennapjaik nagycsaládos szülőkként.

"A gyerekeknek otthon a helyük, ők a biztonságban vannak. Én abban hiszek, hogy kell egy rendszer. Tündériek, de nagyon sajnálom, hogy olyan világot élünk, hogy nem mutathatjuk meg őket. Legszívesebben mindenkinek mutogatnám az ikreket. Olyan persze nemegyszer volt, hogy tologattuk őket a babakocsiban és megkérdezték idegenek, hogy megnézhetik-e őket. Persze, nyugodtan! A social media felületeimen azonban nem. Úgy érezzük, ez nem az a világ, ahová kitennénk a gyermekeink fotóit" - fogalmazott az énekesnő.

Magdi szerencsés, mert férje, Vilmos mindenből kiveszi a részét a gyerekek körül, így ketten oldanak meg minden feladatot.

Mi mindent együtt csinálunk. Apa nem segít, hanem ő is ott van és mindent csinál. Most is ő van otthon a gyerekekkel, ez azért nagyon sokat jelent, hogy a kezdetektől mi együtt voltunk, már a kórházban is minden helyzetben mellettem állt. A pelenkázástól kezdve mindent tud, én pedig nyugodt szívvel mondhatom, hogy ő ilyenkor otthon van velük és állja a sarat.

Magdi úgy érzi, emberileg teljesen megváltoztatta az anyaság. Már mások a prioritások és nem foglalkozik olyan apróságokkal, amikre már sajnálja az időt.

"Sokkal érzékenyebb vagyok, minden, ami gyerektéma, azon bőgni szoktam. Mostanában mindenen sírok, örömömben is. Más lettem. Nagyobb lett a szívem, még elfogadóbb lettem, puhított rajtam az anyaság" - árulta el a háromgyermekes édesanya.