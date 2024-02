Ördög Nóra műsorvezetésével március 17-én Magyarországra érkezik a Next Top Model Hungary, ahol az álmok valóra válnak. Az Egyesült Államokban 24, Németországban 17, és a világ több, mint húsz országában további 70 évadot megélt tehetségkutató valóságshow hazai verziójában a modelljelölteknek hétről hétre nem mindennapi tréningeken, küldetéseken, fotózásokon és divatbemutatókon kell bizonyítaniuk rátermettségüket.

A versenybe szálló lányoknak a szépségük mellett az állóképességükre, a szakmai elhivatottságukra, az alázatos hozzáállásukra és az alkalmazkodóképességükre is szükségük lesz, hogy meggyőzzék a Next Top Model Hungary négytagú szakmai zsűrijét.

A tét hatalmas, hiszen a tízmillió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierjét is menedzselő Icon Model Management kétéves exkluzív modellszerződése vár a győztesre. A győztes a műsor főtámogatója, a Henkel Magyarország Kft. jóvoltából 2024-ben a Schwarzkopf Gliss Hajápolási Márka magyarországi nagykövete lehet. Ráadásul szerepel majd a JOY magazin címlapján is. A műsor szakmai partnereként a Budapest Central European Fashion Week szervezője, a Magyar Divat & Design Ügynökség felajánlotta a lehetőséget egy versenyző számára, hogy a divathét kifutóján mutatkozzon be a következő, SS25 szezonban.

A világ számos pontján hatalmas népszerűségnek örvendő tehetségkutató valóságshow március 17-én, vasárnap 19:00-kor indul és hetente jelentkezik majd. Az első adásban kiderül, kik azok a lányok, akik szépségük mellett rátermettségükkel és izgalmas személyiségükkel meggyőzik a Next Top Model Hungary szakmai zsűrijét. Tizenhat lány ezzel egy lépéssel közelebb kerül az álmához, és beköltözhet az NTMH luxusvillájába, ami a verseny alatt a lányok otthona lesz.

Fotó: TV2

A Next Top Model Hungary zsűrije igazi nagyágyúkból áll

A sikerért meg kell küzdeni, ezt jól tudja Axente Vanessa, Tomán Szabina, Merő Péter és Tombor Zoltán is, így garantáltan nem lesz könnyű dolga annak a lánynak, aki a műsor legjobbja szeretne lenni. Az áhított topmodell karrier mesésnek és csillogónak tűnik, de rengeteg kihívást és embert próbáló feladatot rejt.

A szépség mondhatni alapfeltétel, ezenkívül annak, aki a legjobb akar lenni, minden kitartására, erejére, alkalmazkodóképességére szüksége lesz a verseny során. A lányoknak nemcsak az olykor extrém körülmények között zajló fotózások jelentik a kihívást, egymással, legbelsőbb félelmeikkel, az együttélés nehézségeivel és nem kevésszer a saját múltból visszaköszönő traumáikkal is meg kell küzdeniük a topmodellé válás útján a kamerák kereszttüzében.

A lányokat ezen az úton a szakmai zsűri mellett számos, a divat világában már bizonyított szakember segíti majd, hogy a legjobb formájukat nyújtsák. Többek között Kiss Márk, a Next Top Model Hungary divattervezője és stylistja, aki öltöztette már Palvin Barbarát és Mihalik Enikőt is. A lányokra földön, vízen, levegőben, havas hegycsúcsok között vagy épp napfényes tengerparton is feladat vár, sem ők, sem a képernyő előtt ülő nézők nem fognak unatkozni a műsor során.

Induljon a nem mindennapi, sorsfordító kaland, derüljön ki, ki lesz Magyarország Következő Top Modellje!

Next Top Model Hungary – Ahol az álmok valóra válnak! Március 17-től vasárnaponként 19:00-tól a TV2 műsorán!