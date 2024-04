Timi az elmúlt években négyszer vetélt el, erről, a teherbe esés nehézségeiről, a gyerekvállalással kapcsolatos akadályokról írt az Instagramon, és erről forgatott vele újabb riportot a TV2.

Minden fiatal lánynak üzenem, csak mert jót akarok, hogy időben fagyassza le a petesejtjeit. Több ciklusban is akár (ha nincs párkapcsolatban, vagy egyéb okok miatt), mert utána már túl késő lesz. Én is azt hittem 37-38 évesen, hogy még ráérek, és lelkileg sem voltam még jól, de 40 után elkezdődik az igazi mélyrepülés

– írta a napokban a közösségi oldalán Vajna Tímea.

"Én 35 évesen fagyasztottam le először, de sajnos eddig nem működött még az sem" – árulta el ugyanabban a posztban. Az üzletasszony annak idején előző férjével, Andy Vajnával is tervezett családot, majd az örökbefogadáson is gondolkodott, de végül nem vágott bele. Mára már arról is lemondott, hogy természetes úton szülessen gyereke.

Már néhai férjével, Andy Vajnával is szeretett volna közös gyermeket

Felcsillant a remény

Vajna Tímea tavaly újra férjhez ment, Ráthonyi Zoltán üzletemberrel Los Angelesben házasodtak össze. Eddig vele is sikertelenül próbálkoztak, erről Vajna Tímea az esküvői képei mellett írt őszintén:

"2023 tele volt váratlan meglepetéssel, megpróbáltatásokkal, örömmel, boldogsággal és mérhetetlen fájdalommal is, ahogy 2022 is... Kisfiunkat a szülinapom után sajnos elveszítettem, csaknem 3 hónaposan (a hasam a progeszteron injekció miatt volt olyan nagy). Ő volt a 4. Angyalka, és beleéltük magunkat, hogy végre sikerült."

