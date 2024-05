Tom Hanks egyenesen a világ egyik legszebb városának nevezte a magyar fővárost, és azt is kiemelte, hogy éjszaka is milyen biztonságos Budapest. Anthony Hopkins több hónapot töltött itt, és mindennap átsétált Pestről Budára. Angelina Jolie is forgatott már náluk, és mindig szeretettel beszélt a városról.

Katy Perry Firework című dalához készített itt videoklipet, ezután pedig az X-en kürtölte világgá, hogy szerelmes Budapestbe.

És ne feledkezzünk meg persze Will Smith-ről sem, aki a Lánchíd tetején táncolt egyet, és már családjának is megmutatta hazánk egyik legszebb városát.

Borítókép: Jude Law a 2023-as Cannes-i Filmfesztiválon