A nyomott ár részben a pálinkások szerény érdeklődésének a következménye, aminek Apáti Ferenc szerint több oka is van. Egyrészt a főzdék tavaly bevásároltak az akkor is olcsó alapanyagból, másrészt az adóemelés miatt a pálinkák iránti kereslet is visszaesett. Az is igaz ugyanakkor, hogy egyes tételeknél a szárazanyag-tartalom valamelyest elmarad a szokásostól, vélhetően az átlagosnál hűvösebb időjárás miatt.