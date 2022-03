Kartellezés 21 perce

A Bige csoport kezére játszik a bürokrácia

Lassan öt hónap telt el azóta, hogy a GVH rekordbírságot szabott ki a Nitrogénművekre. A sokmilliárdos büntetést azóta se fizette ki a társaság, és ebben az aktatologatás is a segítségükre volt. Most viszont az utolsó határidő is letelik.

Várhatóan március 21-ig hoz döntést a Kúria a Nitrogénművek csoport fellebbezése tárgyában – erről adott tájékoztatást a Kúria sajtótitkársága a Világgazdaság megkeresésére. A Bige László nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó társaság azért fordult a hazai legfőbb bírósági fórumhoz, mert a Fővárosi Törvényszék első fokon elutasította az azonnali jogvédelem iránti kérelmét, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által kirótt rekordbírság végrehajtásának megakadályozására terjesztett be. A több mint 11 milliárd forintos büntetést a versenyhivatal még október 22-én szabta ki a Nitrogénművek Vegyipari Zrt.-re és vállalkozáscsoportjára. Ennek kiegyenlítésére harminc nap állt rendelkezésre. Az összesen hat érintett Bige-vállalkozás azonban november végén keresetet nyújtott be a határozattal szemben, és azonnali jogvédelem iránti kérelemmel fordult a bírósághoz. Ennek keretében kérte a keresetlevél benyújtásának teljes halasztó hatályát is a GVH döntésére nézve. Ezzel a cégek első körben időt nyertek, hiszen a szankció végrehajtása ilyen esetekben nem foganatosítható a kérelem elbírálásáig. Az eljáró Fővárosi Törvényszék december 21-én utasította el a beadványt, és mondta ki, hogy a Nitrogénművek csoportnak át kell utalnia a műtrágyakartellben rá kiszabott 11 milliárdos bírságot. Az indoklás szerint a felperesek által előadott indokok és az alátámasztásukra csatolt okirati bizonyítékok nem voltak elégségesek ahhoz, hogy a bíróság mérlegelhesse az azonnali jogvédelem biztosításának szükségességét. A vállalkozások ezt a végzést is megtámadták, és az idén január 5-én fellebbezést terjesztettek elő. Ebben már a Kúria volt az illetékes, amely a felterjesztéstől számított harmincnapos határidőn belül hozza meg a végső döntést. Legalábbis papíron. Február elejéig ugyanis nemhogy nem döntött a Kúria, hanem meg sem kapta a Bige csoport fellebbezését. A dokumentumot ugyanis a Fővárosi Törvényszékhez címezték, és több mint negyven nappal később, február 17-én érkezett csak meg a Kúriához. Hogy ezt mi magyarázza, az egyelőre nem derült ki. Az viszont biztos, hogy a harmincnapos határidő innentől számítva ketyeg. Tehát ha több fordulat nem áll be az ügyben, éppen öt hónapba telik majd, míg véglegesen eldől, fizet-e a Nitrogénművek vagy sem. A VG érdeklődésére a GVH közölte, hogy a cégek mindeddig nem utalták át a versenyfelügyeleti bírságot. Megerősítette, hogy még nem született döntés a Kúrián a Nitrogénművek azonnali jogvédelem iránti kérését elutasító fővárosi törvényszéki végzéssel szembeni fellebbezésben. Ennek kapcsán jelezte, hogy a cégcsoportnak a Kúria döntéséig nem is kell a büntetést befizetnie. A műtrágyakartell a GVH megállapításai szerint az elmúlt időszak legjelentősebb versenykorlátozó magatartása, amely 2009 és 2016 nyara között zajlott. 2017 őszén 11 cég ellen indult vizsgálat. Közülük végül nyolc kapott bírságot, együttesen 14,1 milliárd forintra szankcionáltak őket. A hivatal leginkább a hat, Bige László érdekeltségébe tartozó vállalatot találta sárosnak, mivel értékelése szerint ezek szervezték a kartellt. A Hőgyészi Agrokémia Kft. (1,13 milliárd, amelyre 24 hónapos részletfizetési engedélyt kapott) és a Cargill Magyarország Kereskedelmi Kft. (szűk kétmilliárd) időben befizette a bírságot, csak a Nitrogénművek csoport nem tett ennek eleget, ugyanis tagadja a jogsértést. A GVH mindenesetre súlyos körülményeket tárt fel. Ezek szerint a cégek meghatározták a viszonteladóik számára a termékeik végfelhasználói árát, és azt, hogy a terméket mely vevőknek adhatják el. A Bige csoport emellett tetemes évi minimum-vásárlásmennyiséget, illetve kizárólagosságot írt elő. Borítókép: Nitrogénművek Zrt., Pétfürdő / Világgazdaság / Móricz-Sabján Simon

