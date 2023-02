Nincs kibúvó az árstopszabályok alól, azok betartását a kormány továbbra is elvárja a kereskedőktől – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandra a múlt heti árstoprazzia eredményeiről beszámolva hangsúlyozta, hogy az alapvető élelmiszerek áraira vonatkozó előírásokban „nincs bocsánat”, a szabályok azért vannak, hogy senkinek „ne üres kosárral kelljen hazamennie”.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzés 468 boltra terjedt ki, csupán 99 üzletben nem találtak jogsértést. A kormány a létfontosságú élelmiszerek árának korlátozásával a brüsszeli szankciók okozta inflációtól védi a magyar embereket, hogy rögzített, alacsony áron vásárolhassák meg az alapvető élelmiszereket – fogalmazott.

A kormányszóvivő hozzátette, hogy 2010 előtt a nyugdíjak csökkentése, a háztartások megsarcolása jelentette a válságkezelést, a mostani kormány viszont minden nehéz helyzetben a magyar emberek és a magyar vállalkozók mellett áll, kamatstop és kedvezményes hitelek is segítik őket. A kereskedők ugyancsak számíthatnak állami segítségre, a kistelepüléseken működő üzletek már két körben, önerő nélkül kérhettek vissza nem térítendő támogatást a működési költségeikre. Hamarosan megjelenik a hentesüzletek pályázata 4,5 milliárd forintos keretösszeggel, a kisboltokhoz hasonlóan akár 3 millió forintot is kaphatnak.

Kupecki Nóra, az Igazságügyi Minisztérium alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára a Szentkirályi Alexandra kormányszóvivővel közösen tartott sajtótájékoztatón az Igazságügyi Minisztériumban 2023. február 3-án

Fotós: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára közölte, hogy a múlt heti ellenőrzések során 369 esetben kellett fogyasztóvédelmi hatósági eljárást kezdeményezni. 103 alkalommal már a helyszínen megállapították a készlethiányt, többször az árstophoz kapcsolódó tájékoztatást nem találták megfelelőnek, illetve adatszolgáltatást kellett kérni a kereskedőktől, mert nem tudták igazolni, hogy minden rendelkezésnek megfelelnek – mondta Kupecki Nóra.

Hozzátette, hogy az árstoppal kapcsolatos jogsértések esetén akár 3 millió forintig is terjedhet a bírság, ismételt jogsértés esetén legalább az előző összeg kétszeresét kell megfizetni. A múlt heti ellenőrzések így összesen akár több százmillió forintos bírsággal is zárulhatnak. A helyettes államtitkár kijelentette, hogy válságos időkben összefogásra van szükség, ezért „elfogadhatatlan és megengedhetetlen”, hogy „trükköző vállalkozások” nem tartják be a szabályokat, és emiatt olcsón kapható, alapvető élelmiszerek hiányoznak a boltok polcairól.