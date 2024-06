A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár június 17-éig változatos programokkal és kedvezményekkel várta az olvasókat. A könyvtár kamaratermében gyűltek össze a szakemberek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének szakmai napján hétfőn délelőtt. A Könyvtárosaink írták programban mindig egy vármegyei könyvtáros könyvét mutatják be. A 16 önálló kiadványt jegyző Néző István könyvtáros, helytörténész Kisvárda 1526-1711 című könyvének második kötetéről beszélgetett szerzővel Babosi László igazgatóhelyettes. Valamint a Könyvtárosaink másik arca című kiállításon a vármegyei könyvtárosok csodálatos és egyedi munkáit is meg lehetett tekinteni.

Jól képzett szakember

A kötet előtt a szerző életútját ismertették a megjelenteknek, és arról beszélt Néző István, hogy miért lett könyvtáros. A közép- és felsőfokú tanulmányai, és a katonaság után először a Tungsramnál dolgozott, utána öt évet tanított Rétközberencsen, majd 35 évvel ezelőtt amikor a könyvtár új helyre költözött, oda ahol ma is megtalálható, akkor kapott ott helytörténészi állást. – Már egészen fiatalon megfertőzött a történelem, már az általános iskolában a könyvtárban olyan könyveket válogattam össze, amelyek történelmi jellegűek voltak. Amikor a könyvtárba kerültem 1989-ben, akkor szakképzetlenként vettek fel, hiába volt történelemből felsőfokú végzettségem, ezért az ELTE-n elvégeztem a könyvtár szakot is. Én a mai napig azt vallom, hogy a könyvtárba jól tájékozott emberre van szükség – fejtette ki Néző István, és arról beszélt, hogy amikor Kisvárdára került, meg kellett ismernie a város történelmét, múltját, és elkezdte a gyűjtést. Az első írásai rövidebb lélegzetvételű művek voltak, helytörténeti és politikai újságcikkek. Majd évekkel később érezett már annyi tudást magában, hogy egy hosszabb, a kisvárdai zsidóság történetéről szóló kiadvány megírását is elkezdte, amit még 15 könyv követett, például az egyházak vagy a tűzoltóság történetéről.

Az ünnepi könyvhét, és a szakmai nap hétfő délután Vallomások a Tiszáról - Zenés irodalmi utazás a Tiszán programmal ért véget. Kulcsár Attila: Nosztalgia malom című verseskötetét mutatták be Jándon, a Csele kirándulóhajón. A szerzővel Bihari Albertné beszélgetett, Abonyiné Antal Anna, Antal Éva, Antal Krisztina, Bodnár Lászlóné, Ignácz Lászlóné, László Gézáné közreműködésével.