A 38 éves Abeer Nehme énekesi pályája mellett zeneszerző, zenetudósként is kutat, és dokumentumfilm-sorozatot is forgatott a világ számos részén Indiától Afrikán át Magyarországig. Az énekesnő Abu-Dzabiban és Fudzsejrában, valamint Marokkóban, a fezi nemzetközi egyházzenei fesztiválon is fellépett már a Szent Efrém Férfikarral, 2014-ben és 2016-ban pedig telt ház előtt énekelt Budapesten.

Abeer Nehme libanoni énekesnő a Szent Efrém Férfikarral való közös fellépésén a budapesti Szent István-bazilikában 2016-ban

Fotó: Balogh Zoltán / MTI