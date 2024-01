Jubiláló művészeit köszöntötte az Opera Jubiláló örökös tagokat köszöntöttek az idén 140 éves Magyar Állami Operaházban, ahol az intézmény ünnepi kiadványairól, az induló Marton Éva operastúdióról és az elmúlt év eredményeiről is beszámoltak a magyar kultúra napján. Ókovács Szilveszter főigazgató a hétfői eseményen köszöntötte Szinetár Miklóst Erkel színházi rendezői debütálása 65., Pászthy Júliát operaházi énekesi bemutatkozása 50. és Molnár Andrást operaházi énekesi bemutatkozása 45. évfordulója alkalmából. Molnár Andrást Szumrák Vera balettművésszel és Misura Zsuzsa operaénekessel együtt kerek születésnapja alkalmából is felköszöntötte a főigazgató. Ókovács Szilveszter főigazgató beszél a magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepségen a Magyar Állami Operaház királylépcsőjénél 2024. január 22-én

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán / Forrás: MTI Ókovács Szilveszter elmondta: az Operaház idén ősszel ünnepli megnyitásának 140. évfordulóját, amelynek alkalmából többek között ünnepi társulati ülést tartanak, az Opera örökös tagjait bemutató kiadvánnyal és a felújított Operaházról szóló fotóalbummal is készülnek. Megújul és bővül az Opera DigiTár online adatbázisa, amelyben az elmúlt 139 évad csaknem 60 ezer előadása és mintegy hétezer művész pályája kutatható. Megjelentetik Marton G. Zoltán A Császárné szolgálatában című önéletrajzának második kötetét is, amely Marton Éva férjének szemszögéből 1990-től a közelmúltig dolgozza fel a szoprán pályáját. Könyvtári és közművelődési szervezeteket díjaztak Könyvtári és közművelődési szervezeteket díjaztak a magyar kultúra napján – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) hétfőn az MTI-vel. Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár és Szentmártoni János művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár átadta a minősítő pályázaton részt vett közművelődési és könyvtári szervezeteknek a miniszteri elismeréseket a magyar kultúra napja alkalmából. A közleményben Závogyán Magdolnát idézik, aki ünnepi beszédében kiemelte: a kultúra befektetés, megtérülése nem kevesebb mint a nemzet fennmaradása. A Kulturális és Innovációs Minisztérium minden évben értékeli azokat a pályázatot benyújtó könyvtárakat és közművelődési szervezeteket, amelyek, magas színvonalú, minőségi munkát végeznek. Závogyán Magdolna a Pannonhalmi Főapátságban tartott díjátadó ünnepségen hangsúlyozta, hogy aligha található méltóbb helyszín az ünneplésre, mint a 800 esztendős Pannonhalmi Bazilika, mely a kereszténység bástyája. Törökországban is elkezdődött a magyar-török kulturális évad programsorozata A magyar kultúra napjához igazítva január 21-én és 22-én a Pannon Filharmonikusok isztambuli és ankarai hangversenyével indult útjára Törökországban a magyar-török kulturális évad 2024. programsorozata – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) hétfőn az MTI-vel. Mint írták, az ezerötszáz férőhelyes isztambuli Atatürk Kulturális Központban Liszt Ferenc és Bartók Béla művei mellett Adnan Saygun török zeneszerző művét mutatta be a nemzetközi ismertségű szimfonikus zenekar. Szólót énekelt Schöck Atala és Molnár Levente. A közleményben idézik Hoppál Pétert, a Magyar-Török Kulturális Évad előkészítéséért és lebonyolításáért felelős kormánybiztost, aki köszöntő beszédében azt mondta: két különleges estét ünnepelnek közösen a magyar és török kultúrakedvelők, hiszen útnak indul az a száz magyar kulturális programból álló, egyéves rendezvénysorozat, amellyel Magyarország és a Török Köztársaság diplomáciai kapcsolatainak centenáriumát ünnepeljük. Ezzel párhuzamosan Magyarországon a török kultúra kincsei mutatkoznak be egész évben.