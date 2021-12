Néha jól vagyok, de sokszor nem – írta. – Néha szeretem magam, néha mindenhez kevés vagyok. Néha szépnek látok mindent, néha nem. Néha csendben vagyok, és a fejemben vívom a csatákat, néha ordítva sírok a kocsiban. Néha megtörhetetlennek érzem magam, néha minden apróság összetör. Néha szerethető vagyok, néha kiakasztó. Erős vagyok, de néha én vagyok a leggyengébb ember a Földön. Hajtok a célomért, az életemért és a boldogságért, sokszor hiába. Néha én is elfáradok. De hajtok, és csinálom amíg itt vagyok. Minek vagyok itt? Ki vagyok én? Néha nem tudom a válaszokat, de azt tudom, hogy mindezekkel együtt vagyok az aki. A boldogságot nem lehet elérni erőszakkal. Ha jön, akkor jön, ha nem akkor nem. Szétszakadok a sok dologtól, gondolattól, de ez vagyok én, ez velem jár. Szeretni nem könnyű, és nem is kötelező. Da ha az ami vagyok nem kell teljes egészében, akkor sehogy ne kelljen. Lehetek bármilyen... én is ember vagyok.