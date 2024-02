Hosszú évek után tér vissza a TV2 képernyőjére Szabó Zsófi, aki 19 évesen kezdte karrierjét a csatorna Jóban Rosszban című sorozatában, most pedig a Mokkában tér vissza. A színész-műsorvezető most hosszasan mesélt döntése okairól, a családjáról és az anyaságról is. Szabó Zsófi meglepő véleményt mondott az RTL Klubról is, ahol tavaly év végén mondott fel.

A nyilvánosság szeme láttára nőtt fel, majd vált édesanyává Szabó Zsófi, aki már kislányként is bontogatta szárnyait színésznőként. Mindig is volt egy vágya a civil élet iránt, elmondása szerint ez akkor teljesedett ki, amikor édesapja, Szabó Gyula meghalt, ő pedig felmondott a TV2-nél, hogy fel tudja dolgozni a veszteséget. Ekkor ismerte meg civil foglalkozású volt férjét, Kiss Zsoltot, akitől kisfia, Mendel született. Válásuk is nagyon megviselte a színésznőt, de elsősorban a gyereknevelésre koncentrál, egyedülálló édesanyaként is megállja a helyét.

Okkal mentem el. 2014-ben meghalt apukám, és nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és nyilván a hatalmas érdeklődés nem is hagyott nekem gyászidőt.

Az egész akkori időszak egyfajta ámokfutás volt. Akkor úgy éreztem, elég volt, szeretnék civil életet, és végül felmondtam" - mondta Szabó Zsófi, aki ekkor ismerte meg férjét, majd költöztek együtt vidékre és kezdtek új életet. Majd visszatért a képernyőre, modellkarriert épített, és válása ellenére is igyekszik mindenhol helytállni, de legfontosabb számára a kisfia, aki idén már iskolás lesz. Így Szabó Zsófinak nemcsak a munkában, hanem magánéletében is új kihívásokkal kell szembenéznie.

Nagyon megérint. Főállású édesanya vagyok, de ebből senki nem lát semmit, mert próbálom a kisfiamat normális életre nevelni.

Szeretném, ha minél kevesebbet észlelne abból, hogy az anyukája mivel foglalkozik, nem is tervezem őt a média világában felnevelni. Azért készülök arra, hogyha egyszer nekem szegezi, hogy követőkre van szüksége, segítsek, de a legkevésbé se szeretném. Minden erőmmel azon leszek, hogy sohase teherként élje majd meg, hogy ki az anyukája" - mondta a színésznő, aki úgy érzi, hogy meg van az egyensúly a munka és a magánélet között, kisfia pedig nem szenved hiányt semmiben.

Szabó Zsófi megszólalt a visszatérésének fő okairól is, miközben meglepő dolgokat árult el korábbi RTL Klubos munkájáról, hiszen a kívülállóknak hirtelen döntésnek tűnhet, de már évek óta fontolgatta ezt a lépést.

Ez nem egy hirtelen döntés eredménye, hogy ma itt vagyok. És azt sem hirtelen döntöttem el, amikor felmondtam.

Sok éve őrlődtem már, hogy a helyemen vagyok-e. Anélkül, hogy bármi rosszat mondanék az RTL-re - mert jó tíz évem volt - de az utóbbi esztendőkben nekem már csak a Reggeli csapata volt az, amiért szerettem tévézni. Egyre távolabb kerültem a nagy feladatoktól annak ellenére, hogy a csatorna egyik vezető arca voltam" - mondta Szabó Zsófi, aki új kihívásokra és feladatokra vágyott, amit egy ideje nem kapott meg volt munkahelyén. Elmondása szerint mindig is szeretettel gondolt a TV2-es kollégáira, akik nagyon szívélyesen fogadták a visszatérésekor.

"Persze, hogy nem szakadt meg a kapcsolat, ugyanúgy beszéltünk. Egy ideje már ilyenkor felvetődött, hogy de jó lenne ott lenni velük, jó lenne hazamenni. Tudom, hogy ez furán hangzik, de ez tényleg így van, ezt érzem.

Engem a TV2 nevelt fel, csak akkor azt éreztem, mint minden fiatal felnőtt, hogy miért ne keresnék új kihívásokat máshol.

És ez a visszatérés most tényleg olyan, mint amikor bejártad a világot, megéltél mindent és aztán hazamész és jó, hogy otthon vagy" - mondta visszatéréséről Szabó Zsófi, aki úgy érzi, hogy a legjobb döntést hozta meg, hiszen szeretne műsorvezetőként is kiteljesedni, jobban megmutatni magát az embereknek, mivel bántja, hogy valójában nem tudják, mennyi mindenre képes.

Mindenki tudja, hogy ki vagyok, de senki nem ismer.

Nem ismeri a mindennapjaimat, nem tudja, milyen gondolatok foglalkoztatnak, min szoktam filozofálni, kik a közeli barátaim. Azon szeretnék dolgozni, hogy ez megváltozzon" - mondta a Blikknek adott interjúban ,Szabó Zsófi, aki arra vágyik igazán, hogy kibontakozhasson, és úgy gondolja, hogy most kellő segítséggel és profi csapattal ez végre megvalósulhat. - olvasható az origo.hu oldalon.