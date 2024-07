Bodnár Vivien, korábbi nevén Vasvári Vivien szortírozta üzletember férje, Bodnár Zsigmond szekrényét. A celeb úgy gondolta, összeköti a kellemest a hasznossal, és meglepi követőit a férje már nem használt ruháival. Ezért játékot indított közösségi oldalán. Ahhoz, hogy részt tudjanak venni a sorsoláson, csupán csak arra kellett válaszolni a rajongóinak, hogy miket csináltak aznap, és épp milyen kedvük van. Ezek alapján ő maga fogja kiválasztani azt a három szerencsés nyertest, akiknek elküldi a termékeket. A megnyerhető ruhaneműk között vannak ingek, pólók, nadrágok és zakók is - írta a Ripost.

Vasvári Vivien

Forrás: Ripost/Hatlaczki Balázs

„Megint jöttem a kedves kis követőimnek egy meglepivel! 🙂

Most a párjaitoknak fog kedvezni ez a poszt.🥰

Három követőmnek fogom elküldeni a termékeket, akiket szabadon fogok kiválasztani. ❤️

Annyi dolgod van, hogy kommentben írd le, hogy ma mit csináltál és éppen milyen kedved van. 🙂

Puszi mindenkinek! 😘”

Hamarosan a nőknek is kedvez

A hölgyeknek sem kell csüggedniük. A bombaformában lévő influencer 24 órán át elérhető történetében beharangozta, hogy nemsokára a saját gardróbja is hasonló sorsra jut. Már elkezdte átnézni saját ruháit is, össze is gyűjtött egy szép kupacot követői számára. Valószínűleg hamarosan újabb játékkal fog jelentkezni a modell, ahol immár saját ruháiért játszhatnak a követők. Azt egyelőre pontosan nem tudni, milyen ruhaneműkkel kedveskedne követőinek, de megígérte, hogy rövidesen jelentkezik.

Nem ez az első alkalom, hogy Vasvári Vivien jótékonykodik

Vivien már többször is közzétette közösségi oldalán, hogy a rászorulóknak adományoz. Ha valami feleslegessé válik náluk, azt szinte mindig hátrányos helyzetű családoknak, alapítványoknak, kórházaknak vagy éppen anyaotthonoknak ajándékozza. Az influencer tisztában van vele, hogy rengeteg rászoruló van, ő pedig ezáltal is tud rajtuk segíteni.