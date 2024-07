Ha én most kívülről elemezném a szakmai életemet, akkor azt látnám, hogy több hibát is elkövettem a kifele kommunikálásban. Lehettek volna irányított, mosolygós, interjúk, ahol megosztok dolgokat, de pont csak annyit, amennyi jó színben tüntet fel. Lehetett volna sokkal profibban is kezelni, ez igaz, de akkor megkérdezhettem volna magamtól, hogy ez őszinte volt?