– A felvételi időszakában már a templomoknak is festettem ikonokat, az érettségi táján a szécsényi ferences kolostor felkérésére készült egy alkotás. Olyan intézménybe vágytam, ahol a régi festési technikákat elsajátíthatom, ezért esett a választásom a képzőművészetire, azon belül is a restaurátor szakra. A képzés első három éve ezekről a technikákról szól. Ott is az ikonok világát kerestem, s ez nem is idegen az egyetemtől, hiszen az ötödik évben fatáblákat restaurálnak a hallgatók, és nagyon sok ikon érkezik az egyetemre. Megismerkedtem egy görög ikonfestővel, aki meghatározta a további utamat – mesélt pályája kezdeteiről Seres Tamás.