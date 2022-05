A március elseje óta tartó Tündérszépek elnevezésű szépségversenyünk új szakaszába lépett. Az olvasókon van a sor, hogy megszavazzák az ország közönségdíjasát.

A legszebb huszonkettő

Ma, azaz május 5-én megkezdődik a Tündérszépek 2022-es évadának utolsó, döntő fordulója, amelyben az országszerte csaknem 800 versenyzővel induló szépségverseny 22 legszebb hölgye vesz részt. Ennek során minden nap egy-egy lányt kiemelten mutatunk be a Kelet-Magyarországban és a szon.hu címlapján, de már az első naptól, tehát mától május 26-án éjfélig az összes versenyzőt értékelhetik olvasóink.

Az országos online közönségszavazáson legmagasabb értékelést kapott hölgy lesz a Tündérszépek 2022 közönségdíjasa, aki az elismerő cím mellett egy okostelefon és egy értékes szépségápolási csomag tulajdonosa is lesz. Kiléte azonban majd csak a szépségkirálynőt és udvarhölgyeit is kiválasztó döntő gálaműsoron derül ki, szeptember 8-án. Ezért a közönségszavazás utolsó napjaiban az értékelések átlagát elrejtjük – de szíveket természetesen ebben az időszakban is lehet és érdemes osztani a versenyzőknek.

Nagyon sokat készült

Mint ahogy azt megírtuk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Tóth Andrea jutott be a döntőbe – a nyíregyházi lány lapunknak azt mondta, nagyon meglepte, hogy ott lehet a fináléban. Úgy fogalmazott: felelősség és egyben megtiszteltetés, hogy ő képviselheti a megyét a legszebbek között, de természetesen kíváncsian várja, mit hoz a jövő.

Tóth Andrea

Forrás: A versenyző archívuma

Megtudtuk: rengeteget készült, hogy jó formában legyen és jól sikerüljenek a képei, és most úgy érzi, végre elég magabiztos ahhoz, hogy részt vegyen egy szépségversenyen.

Szerdán kiderült az is, hogy a közönségszavazatok alapján huszonkettedik versenyzőként a bujáki Pozsgai Florentina csatlakozhat a legszebbek mezőnyéhez.