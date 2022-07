A köszöntő és a megnyitó gondolatok július 23-án, szombat este hangoztak el a tiszabecsi Vidám Delfin Kempingben, vasárnap reggel pedig már lapátot is ragadtak az 54. Nemzetközi Tisza Túra résztvevői, hogy megtegyék a Szatmárcsekéig tartó első szakaszt.

A korábbi években kialakult az a hagyomány, hogy a Tisza kárpátaljai szakaszán kezdődik a kirándulás, azonban az ukrán-orosz háború miatt most ez nem lehetséges, így 2022-ben ismét Tiszabecsről indul a túra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakasz Tiszabecstől Tokajig tart, azonban lesznek olyan bátor és kitartó résztvevők, akik egészen leeveznek Szegedig – például a túra főszervezője és vezetője, Haraszti Béla, aki szerkesztőségünknek a következőket mondta.

– Néhány résztvevő vállalta csak a teljes magyarországi szakaszt a korábbi években is, ugyanis főleg az a jellemző erre a túrára, hogy menet közben is vannak csatlakozók, illetve lemorzsolódók. Bárki csatlakozhat hozzánk esténként az egyes állomáshelyeken. A kialakult hagyomány szerint minden este az új táborhelyen 19 órakor van a tábori megbeszélés, amikor értékeljük a napot, illetve felkészülünk a következő szakaszra. Ilyenkor szóba kerül az előttünk lévő táv nehézsége, valamint utalunk a térség látványosságokra is. A túra állomáshelyei így követik egymást ebben az évben: Szatmárcseke (július 24.), Gergelyiugornya (július 25.), Tiszamogyorós (július 26.), Tuzsér (július 27.), Dombrád (július 28.), Tiszabercel (július 29.). A tervek szerint július 30-án, szombaton érkezünk Tokajba.