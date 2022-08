– Eredetileg ennél is hosszabb távot, 112 folyamkilométert terveztünk, ezzel is magyarázható, hogy leginkább "fekete öves" csapatok álltak most rajthoz, de a háború miatt újraterveztük a verseny útvonalát. Az első folyótisztító akciónk Cigándon ért véget, most erre emlékezve onnan indultunk, ráadásul felsorakozott a teljes PET-hajóhad: 12 hajó, több mint 50 kenu, motoros vízimentők, anyahajó és itt a plasztik ladikunk is.

– Tiszalöknél zsilipelni is fogunk, ami szintén a jubileum újdonsága. A mostani távval és útvonallal összeérnek az eddigi projektjeink a felső-tiszai akcióktól kezdve a mosolygós zsák projektekig – árulta el a versenyigazgató, akitől azt is megtudtuk, a már korábban tisztított területeken jelentősebb kevesebb a fellelt hulladék mennyisége.

Romániából érkező áradat

– Az első két nap azt hozta, amit vártunk, 200 emberrel szedtük a szemetet, így nem is csoda, hogy sokat gyűjtöttünk, de az avar sok szemetet rejtett. Az árvíz a korábban áthatolhatatlan helyekről is kihordta a szennyeződést, így ott is akad hulladék, ahol már többször jártunk. A Bodrog most rendkívül szennyezett, a vízügyesek szerint 100 tonna szemét is lehet a folyóban, ezért ott is szükség lenne egy olyan kármentesítési pontra, mint ami Vásárosnaménynál van.

– Erre azért is szükség lenne, mert hiába védekezünk hatékonyan a Tiszán, ha a Bodrog "hátba támadja" a jól működő rendszert. Sajnos hasonlóan rossz a romániai hulladékhelyzet is, mint a kárpátaljai, ezért onnan is rengeteg szemét érkezik hazánkba – hívta fel a figyelmet Tamás Zsolt, majd egy súlyos problémára is rámutatott.

– A román lakosságot több helyen megvezetik egyes vállalkozók: kukásautó nem jár, de vannak cégek, akiknek fizetnek az emberek, hogy elvigyék a szemetet, majd a gyűjtés után ők öntik bele a hulladékot a folyóba, hiszen a víz eltünteti a nyomokat. Szintén probléma, hogy az emberekben kialakult az a rossz beidegződés, hogy elég a folyópartra kitenni a hulladékot, és majd elviszi a víz. Néhány évtizede – az műanyag csomagolóanyagok megjelenése előtt – ez nem okozott nagy problémát, mert a szemét szinte teljes egészében szerves anyagokból állt. Ma viszont így is rengeteg műanyagot vesz hátára a Bodrog és a Tisza is.

Több tonna hulladék

Az idén sem a rekordok megdöntésére hajtunk, szeretnénk, ha minél tisztább lenne a szakasz, de az első két nap már egy-egy, a harmadikon pedig két tonna hulladéktól szabadítottuk meg a Tiszát. Arra számítok, hogy a verseny további szakaszain is bőven lesz mit szedni, mert a Bodrog szűretlenül hozza magával a szemetet a Tisza jobb partjára – tekintett előre a versenyigazgató, majd kiemelte: a gyűjtött szemetet közben szelektálják is a csapatok, és azért is különleges a verseny, mert a "zsákmány" mintegy 70 százalékát újrahasznosítják.

Szívekbe zárt élmények

– Magam sem tudom pontosan, hányadik futamom ez már, de itt voltam az indulásnál, így jól látom, honnan hová fejlődött ez a kezdeményezés – ezt már Varga Livius PET Mester árulta el lapunknak. Szerinte a PET Kupa varázsa a szellemiségében rejlik.

– Ez egy pozitív dolog, de szerencsére "ragályos" is. Az emberek szívükbe zárják az itt szerzett élményeket. Azok a gyerekek, akik 6-8 évesen csöppentek ebbe a világba a PET Kupa indulásakor, ma már fiatal felnőttként felvilágosító előadásokat tartanak a saját korosztályuknak, akár a határon túl is. A folyótakarítást a kezdetekben sok kívülálló nem vette komolyan, megmosolyogtak minket, de manapság már nemcsak hazánkban, hanem külföldön is jól ismernek minket – ismertette a kezdeményezés fontos eredményeit a PET Mester.

Varga Livius szerint az a legfontosabb, ami a szívekben történik, és már a tengerentúlon is hasznosították a folyótisztításban a PET Kupa tapasztalatait.

– Ez nemcsak arról szól, hogy begázolunk a szúnyogos területekre, és összegyűjtjük a palackokat. Mi egy közösség vagyunk, a pihenőnapokon várost nézünk, kulturális programokon veszünk részt. Ez nem kötelező, de óriási szellemi töltetet ad nekünk. Nehéz szavakkal visszaadni az érzést, amikor kikötnek a hajók, befut a zsákokkal megrakott anyahajó, mi pedig élőláncban lerakodjuk a szemetet. Ilyenkor mindenki felhagy azzal, amit korábban csinált, és csak a közös célt tartja szem előtt.