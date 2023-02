Tényleg lecseréli a mesterséges intelligencia az írókat, és ő fogja írni a történeteket? – tette fel a sokakat foglalkoztató kérdést Bessenyei Gábor, aki maga akart megbizonyosodni arról, milyen fejlettségi és tudás­szinten van az OpenAI népszerű chatbotja. A ChatGPT-ről annyit mindenképpen érdemes tudni, hogy két hónappal az indulása után, januárban elérte a 100 millió havi aktív felhasználót, így minden idők leggyorsabban növekvő alkalmazása lett, maga mögé utasítva a Tik­Tokot, aminek ehhez kilenc hónapra volt szüksége.

– Mostanában nagyon sokat hallani arról, hogy a mesterséges intelligencia veszélyt jelent a különböző kreatív szakmákra, ahol eddig megkerülhetetlennek tűnt az ember. Engem leginkább az érdekelt, hogy a ChatGPT milyen szöveget generál magyarul, a mi nyelvünket ugyanis még tanulja, ellentétben az angollal, amiben a hírek szerint már elég erős – árulta el lapunknak a nyíregyházi regényíró. Gábor sok TikTokra optimalizált, tehát rövid, tömör, hátborzongatóan élvezetes novellát írt, ezek közül választotta ki a Villanykapcsolás címűt.

Még szűkös az eszköztára

– Megadtam a fontosabb mozzanatait – természetesen sokkal részletesebb utasítást is kaphatott volna –, és arra kértem a mesterséges intelligenciát, hogy maximum 1500 karakterben írjon belőle egy történetet. Azt akartam kideríteni, hogy milyen novellát írunk ugyanarra a témára. Azt tapasztaltam, hogy a jelenlegi tanulási fázisban egyszerűen fogalmaz, nem rejteget, nem fokoz, szóval még eléggé szűkös az írói eszköztára. Persze az is lehet, hogy ha külön utasítjuk – ezért említettem az előbb a részleteket –, akkor erre is alkalmas. A legszembetűnőbb a két történetben, hogy amíg az enyém tele van párbeszédekkel, a ChatGPT egyáltalán nem írt bele. A másik, hogy megnyugtató befejezésre törekedett, ezért lehetett az, hogy az eredeti novellához is írt egyet pluszba, olyat, ami feloldja a feszültséget – magyarázta Gábor, akinek közösségi oldalain elolvasható mindkét sztori. Az író megjegyezte: mindezek ellenére a mesterséges intelligencia ijesztően jól teljesített, érdemes vele tovább kísérletezni.

CsA