Zenés, táncos, irodalmi összeállítással emlékezett meg a magyar kultúra napjáról a közelmúltban a tiszalöki önkormányzat és a helyi városi könyvtár és művelődési ház. A megemlékezést a polgármesteri hivatal nagytermében tartották meg, mivel a művelődési ház a takarékossági intézkedések miatt zárva van.

– Telt ház előtt emlékeztünk meg arról a jeles napról, amikor kétszáz évvel ezelőtt január 22-én Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén végső formába rendezte a nemzeti himnuszunk szövegét. Ebben az évben is színvonalas műsorral készültünk, ahol a hangszeres zene, az ének a vers, az irodalom, a képzőművészet, a népművészet és a néptánc is képviseltette magát – tájékoztatta szerkesztőségünket Tölgyesi Attiláné, a Tiszalöki Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója.

– A Himnusz közös éneklésével kezdődött az ünnepség, amelyet Fekete Miklós művésztanár tárogatón kísért. Körei László a Kulturális, Sport, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság tagja tartalmas ünnepi köszöntőt mondott, amelyben kiemelte a helyi kultúra szereplőinek, szervezőinek fontos szerepét. Ezt követően Pappné Kórik Judit bemutatta az előtérben általa rendezett és szervezett kiállítás szereplőit, Kállainé Alacs Magdolnát és Benesné Margót. A színes és változatos műsort a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészeti tanszakos növendékei nyitották. A műsorban szerepelt Szakolczai Andor, aki annak idején Fekete Miklós tanár úrnál tanult szaxofonozni, majd öt év kihagyás után 2022 szeptemberében újrakezdte a Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeként. Most magyar népdalokat hallhattunk az előadásában. Felléptek a Mámor Dal-Tánc-Színház társulatának a tagjai is, majd az estet táncosok zárták: a Budapest Folk Band: Köröskörül című dalára Thiard-Laforest Csaba állította össze a koreográfiát. A portál hasábjain keresztül is köszönöm mindazok munkáját, akik közreműködtek a sikeres és jó hangulatú kultúra napi összeállításban – tette hozzá Tölgyesi Attiláné.

