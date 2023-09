Luscsák Nílus püspök, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye görögkatolikus apostoli adminisztrátora kérésére Kisboldogasszony ünnepét követően, szeptember 9-én Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a munkácsi egyházmegye diakónusává szentelte a kárpátaljai, ungvári születésű Levcsenkó Dávidot a nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet kápolnájában – számolt be a hírről a Magyar Kurír.

Levcsenkó Dávid egy év kihagyással csaknem tíz éve él Magyarországon; itt végezte a középiskolát, és itt fejezte be teológiai tanulmányait is. A munkácsi egyházmegye diakónusává is itt szentelték.