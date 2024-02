Csapatépítő hurka

A közös sütés-főzés szórakozás, de csapatépítő program is egyben: több nyíregyházi cég is képviseltette magát a fesztiválon.

Az Eissmann Group Automotive Kft. hagyományos kolbásszal, hurkával, tepertővel készült, valamint a gyerekeknek játékokkal is kedveskedtek. Böszörményi Attila, a cég ügyvezető igazgatójának csapata már harmadszor van jelen a versenyen, s mivel a dolgozóik családtagokat is hívhattak, nagyjából 300 kiló kolbászt és hurkát töltöttek meg előre, hogy a kóstolójeggyel rendelkezők mellett mindenkinek jusson a finomságból. Az Eissmann portája az előző években is bezsebelhetett néhány díjat, de elsősorban az volt számukra a fontos, hogy jól szórakozzanak és közös élmény legyen a sütés, főzés az alkalmazottaknak. A megnyitó után mindössze egy órával már több száz vendégnek adtak enni, így rendesen fogytak az adagok.

Aszús kolbász

A tiszaeszlári csapat ezúttal sem hagyhatta ki a programot. Utunk a címvédő csapathoz vitt minket, de olyan sokan voltak, hogy bejutni sem volt egyszerű. Kovács Andrásék azonban számítottak a nagy forgalomra, s ugyan az előző két év győzelmei után kisebb nyomás nehezedett rájuk, mégis remekeltek: közel két mázsa hússal dolgoztak. A már megszokott, mangalicából megálmodott ételeiken kívül egy újdonsággal is kedveskedtek: a véres hurka kaporral bolondítva tavaly sikert aratott, a kolbász egy részébe viszont most tokaji aszút kevertek, amely kicsit édessé tette az ételt. A 60 fős csapatuk és a tiszaeszlári önkormányzat ezúttal is odatette magát: annyi húst, alapanyagot hoztak, hogy nem volt hozzá elég kemence. Az újdonságok mellett persze megmaradt a toros káposzta, valamint a párját ritkító húslevesük, amelyet volt szerencsénk megkóstolni.