Tavaly a Kuttyogók csapat fogta a verseny legnagyobb halát

Fotó: Vass István Miklós

Tovább folytatódik a Hegyalja Harcsafogó Kupa sikertörténete: a szervezők alig hirdették meg az idei, harmadik viadalt, szinte két hét alatt elkelt a 46 hely, s öt kivételével mindenki teljesítette a fizetési kötelezettségét is. Akik ezután jelentkeznek, a tartalék listára kerülnek.

Az idén rövidebb szakaszon

– A tavalyi évvel ellentétben a Rakamaz feletti Tisza-szakaszon nem helyezünk el résztvevőket, csak Tokaj és a tiszalöki vízi erőmű közötti részen lesz a verseny. A versenypálya végét az erőműnél található magasfeszültségű vezeték jelzi, azon a versenyzők nem haladhatnak túl – tájékoztatta szerkesztőségünket Vass István Miklós főszervező.

– Úgy látjuk, a lecsökkentett szakaszon a folyó két oldalán 46 csapatot kényelmesen le tudunk ültetni. A napokban Szalai Gábor László társammal végigcsónakáztunk mind a két oldalon, s megnéztük a számításba jöhető helyeket.

– A hazai versenyzők mellett nevezett több csapat a Vajdaságból, az idén is eljön versenyezni fő szponzorunk, Engemayer Tibor Olaszországból, de van lengyel jelentkező is. A hazai versenyzők jönnek többek között a Rábaközből, Méráról, Mályiból, s természetesen nem hiányozhatnak vármegyénk harcsázni szerető horgászai sem. Ismét benevezett például a tavalyi győztes csapat, a Kuttyogók a rakamazi Ludas Zoltán vezetésével, de indul Hotel Pagony néven két csapat is, és szintén vármegyei versenyzőket rejt többek között a Bad Cat Fishing Team és a Fehér Alpha Cat Fish team is.

Van-e valamilyen oka, hogy augusztus vége helyett július első felében rendezik meg a versenyt? – kérdeztük Vass István Miklóstól.

Megpróbálkoznak a júliussal

– A tavalyi versenyen több halra és nagyobb harcsákra számítottunk, de valószínűleg augusztus végén már nagyon meleg volt az időjárás és a víz is, ezért nem volt nagyobb mozgás a harcsák között. Abban bízunk, hogy a júliusi időpont kedvezni fog a harcsázásnak, nem lesz még olyan meleg a Tisza vize. Mindezek miatt döntöttünk úgy, hogy ebben az évben július 9-től 14-ig tart a verseny. A verseny bázisa ebben az évben is a Tisza Camping lesz.

Beszélgetés a Fe-Ho-Vá-n

A III. Hegyalja Harcsafogó Kupa szervezői meghívást kaptak az idei Fe-Ho-Vá-ra is. Február 10-én, szombaton 13.30-tól Móri István, hazánk egyik közismert horgásza beszélget majd a két fő szervezővel, Vass István Miklóssal és Szalai Gábor Lászlóval.