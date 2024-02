Nagyon sokan foglalkoznak különböző dolgok gyűjtésével. Ez egy nemes és lelkesítő elfoglaltság, amivel értékeket is mentünk. Tudást ad, s lehetőséget a múlt megismerésére. Nyíregyházán is működik egy olyan közösség, mely korábban évente kétszer is szervezett a gyűjtőknek találkozót. Sajnos a Covid bennünket is visszavetett, de most újra itt a lehetőség, hogy a gyűjtők és az érdeklődők találkozzanak. Március 3-án, vasárnap 8–13 óráig a Váci Mihály Kulturális Központban várjuk a papírpénz, fémpénz, képeslap, bélyeg, telefonkártya, jelvények, kitüntetések, kinderfigurák, minikönyvek gyűjtőit. A belépés minden érdeklődő részére ingyenes. Információ: 06-20/492-6594.

Vancsisin János